Во Франции россиянам закрывают банковские счета

Во Франции россиянам закрывают и не открывают банковские счета. Об этом рассказал посол России в Париже Алексей Мешков, слова которого передает издание «Известия».

«Закрывают и не открывают счета. У них возникают проблемы с недвижимостью и вообще с обычной жизнью. С точки зрения посольства, для которого принципиально важна защита интересов российских граждан, — это очень серьезный вызов, и мы этим постоянно занимаемся», — заявил Мешков.

25 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо быть готовой к выстраиванию соседских отношений с Россией после окончания украинского конфликта.

Агентство Bloomberg днем ранее писало, что Франция собирается через структуры Европейского союза вводить новые санкции против так называемой «российской дезинформации».

Ранее французский композитор стал гражданином России.