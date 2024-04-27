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В торговом комплексе в Ставрополье ликвидировали открытое горение

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в Ставрополье

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Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом комплексе в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Невинномысске Ставропольского края горят торговые павильоны на центральном рынке. Пожар произошел на рынке по улице Гагарина, 4. Пострадавших в результате возгорания нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлекли порядка 50 человек и 17 единиц техники.

Позже МЧС РФ сообщало, что в горящих торговых павильонах на центральном рынке Невинномысска Ставропольского края произошло обрушение кровли.

26 апреля Telegram-канал «ЧП Краснодар» сообщал, что в Туапсинском районе Краснодарского края после взрыва загорелся гостиный дом.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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