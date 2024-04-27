В США ликвидировали первый потерпевший в этом году банк

Власти Соединенных Штатов взяли под контроль и закрыли Republic First Bank, который стал первым американским финансовым учреждением, потерпевшим крах в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), которая была назначена приемником банка.

«Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов», — заявили в FDIC.

Корпорация также достигла соглашения с Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активов рухнувшего банка.

До этого РИА Новости сообщило, что после краха ряда крупных инвестиционных банков, включая Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, First Republic Bank и других, многие региональные кредитные организации в США также оказались под угрозой банкротства.

Ранее в США обнаружили очередной проблемный региональный банк.