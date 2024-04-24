Как Байден стал единственным победителем в войне за новый пакет помощи Украине

В США завершилась многомесячная эпопея с военной помощью Украине. Развязка получилась по-голливудски драматической. Спикер палаты представителей Майк Джонсон протащил в конгрессе свой вариант байденовского закона на почти $61 млрд через пот, кровь, слезы, политические интриги и проклятия сопартийцев.

Вытянуть финальное голосование ему помогли злейшие враги — демократы и Джо Байден. А вот республиканцы, большинство которых голосовало против, чувствуют себя обманутыми. Одни в недоумении гадают, с чем связано «великое предательство» Джонсона. Другие в ярости требуют его отставки.

С точки зрения республиканцев, у законопроекта по Украине есть одна большая проблема: он абсолютно не отвечает их чаяниям и при этом полностью удовлетворяет требованиям Белого дома.

Республиканцы добивались, чтобы помощь Украине шла в одном пакете с ужесточением миграционного законодательства. Сам Джонсон тоже клятвенно обещал, что Киев не получит ничего до тех пор, пока Байден не разберется с мигрантами. Однако в итоговом пакете документов, который спикер вынес на рассмотрение, нет ни слова об укреплении южной границы США — как того хотел Байден.

Не получилось и сократить расходы бюджета, против чего выступали демократы. С финансовой точки зрения закон Джонсона идентичен инициативе сената, которую палата представителей забраковала в феврале. И там, и там на Украину предусмотрены порядка $60 млрд.

Обещание помогать Украине в кредит, которое Джонсон представлял как основную фишку своего подхода, не меняет ситуацию. «Кредитование» коснется только экономической части помощи в $7,9 млрд. Да и это лишь условность: у президента США будет право списать 50% долга после 15 ноября 2024 года и аннулировать его полностью с 1 января 2026-го. При таком подходе Америка вряд ли получит обратно даже половину выделенной суммы.

Еще в закон Джонсона добавили условия, чтобы задобрить республиканцев. Но они номинальны и не влияют на смысл документа. Например, он требует от Белого дома предоставить стратегию по Украине в течение 45 дней, но не предусматривает санкций за нарушение сроков. Еще там есть обязательство дать Киеву ракеты ATACMS, которое сформулировано так, что его можно не выполнять. То есть в реальности у Белого дома не появляется никаких обязательств.

С республиканцами понятно, но получила ли Украина то, что хотела? На первый взгляд, да: Киев много месяцев просил возобновить поставки, и теперь оружие снова потечет рекой. Но если покопаться в деталях, то все не так просто.

Из обещанных Украине $61 млрд примерно половина ($30,1 млрд) пойдет на пополнение военных арсеналов США, разведывательные операции, поддержку европейских союзников и т.д. С учетом $7,9 млрд экономической помощи на прямые поставки оружия остается всего $23 млрд. Эта сумма рассчитана на 17 месяцев — до 30 сентября 2025 года. Чтобы уложиться в бюджет, США должны тратить на Украину в среднем по $1,3 млрд в месяц.

Для сравнения: в прошлом пакете на $45 млрд, который приняли в декабре 2022 года, на военную помощь отводились $24 млрд (фактически цифра перевалила за $30 млрд). Эту сумму выделяли на один год. То есть весь 2023-й Украина получала на военные нужды по $2,5 млрд в месяц — почти в два раза больше, чем ей будут перечислять сейчас.

Если копнуть глубже, получается еще интереснее. В 2023-м Украине выделили $17 млрд по программе PDA — это срочная помощь, которую президент США может выделить со складов Пентагона «прямо сейчас». В пакете на 2024-2025 гг. на PDA предусмотрено всего $7,8 млрд. Зато почти $14 млрд заложено на программу USAI, в рамках которой правительство США размещает перспективные заказы на технику у предприятий ВПК. Это значит, что основную часть военной помощи Киеву придется ждать неопределенное число месяцев.

Помимо игры с цифрами никто не отменял и следующего неприятного факта — США согласовали новый пакет очень поздно. Для военной помощи мало выделить деньги. Оружие еще нужно подготовить к отправке и транспортировать на Украину, затем распределить между подразделениями ВСУ и только потом отправить на фронт. На весь процесс даже при самом оптимистичном раскладе может уйти до нескольких недель. Однако ситуация такова, что техника и снаряды позарез нужны украинской армии уже сейчас. Так что это большой вопрос — сыграет ли военная помощь США ту спасительную роль, которую на нее возлагают в западных столицах?

Пока в ситуации с военной помощью Украине явный победитель только один — Джо Байден. Президент США доказал, что может выпутываться из сложнейших внутриполитических кризисов. Он добился чего хотел в условиях ожесточенного сопротивления и при этом не понес никаких потерь: руководство Республиканской партии в конгрессе фактически капитулировало, согласившись на формальные уступки.

Еще один приятный бонус: принятие закона рискует спровоцировать хаос в республиканской фракции. Конфликты вокруг спикерства Майка Джонсона станут большим подарком для демократов, которые будут избираться в конгресс одновременно с выборами президента. Это значит, что у Байдена появился шанс переиграть ситуацию в свою пользу в ноябре.

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