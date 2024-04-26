Во что вложить деньги прямо сейчас

26 апреля на заседании Центрального банка Российской Федерации ключевая ставка была сохранена на уровне 16%. Это решение, безусловно, продиктовано необходимостью сдерживания инфляционных процессов, которые продолжают оказывать давление на экономику. Устойчивый рынок труда и рост зарплатного фонда стимулируют потребительский спрос.

Наблюдаемое ускорение кредитования в марте, особенно после небольшого замедления в предыдущем месяце, указывает на активизацию рынка за счет действующих льготных программ, что усиливает спрос на кредитные ресурсы. Потребительский оптимизм находится на высоком уровне, и мы видим, что население готово к совершению крупных покупок и накоплению кредитов, несмотря на предыдущее повышение процентных ставок.

Сфера автокредитования показывает значительный рост, частично стимулируемый государственными программами поддержки и маркетинговыми акциями, а также ожиданиями повышения цен на автомобили, спровоцированными изменениями в утилизационном сборе.

Доходность длинных ОФЗ (облигаций федерального займа) значительно выросла со времен предыдущего заседания ЦБ: рынок уже включил в цену ожидание начала цикла снижения ставок не ранее сентября 2024 года.

В текущей ситуации мы видим, что стратегии, направленные на денежный рынок (инвестирование в короткие инструменты), остаются привлекательными для инвесторов. Стратегии РЕПО (сделок купли ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене) обеспечивают надежную доходность при минимизации рисков. В частности интересны бумаги с привязкой к межбанковским ставкам, ОФЗ 29014 и ОФЗ 29024, а также определенные корпоративные бумаги. Облигации второго эшелона тоже вызывают интерес среди инвесторов, предлагая ставки в диапазоне 15,5–16,5% на горизонте 2-3 лет.

В свете увеличения доли денежных средств в инструментах РЕПО инвесторы ищут новые возможности для реализации спекулятивных стратегий, включая участие в аукционах Минфина по размещению государственных ценных бумаг и IPO. Участие в первичных размещениях позволяет участникам рынка использовать временные искажения на кривой доходности для получения прибыли.

В условиях возрастающих геополитических рисков мы также наблюдаем усиленный интерес к традиционным «безопасным гаваням» — таким, как золото. Кроме того, есть спрос на валютные инструменты, в частности на облигации, выпущенные крупнейшими отечественными эмитентами. Эти инструменты предлагают инвесторам возможность диверсификации валютного риска и получения стабильного дохода.

Несмотря на сохранение проинфляционных рисков, включая высокие инфляционные ожидания и ухудшение условий внешней торговли, а также усиление жесткости рынка труда и потенциальное удлинение сроков нормализации бюджетной политики, мы продолжаем искать инвестиционные возможности на российском рынке акций.

Мы рекомендуем инвесторам диверсифицировать свои инвестиционные портфели и учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные финансовые стратегии. В условиях текущей экономической ситуации мы считаем, что важно поддерживать гибкость и чуткость к изменениям на рынке, чтобы своевременно адаптироваться к новым реалиям.

В заключение хочется подчеркнуть, что Центральный Банк Российской Федерации продолжает следовать курсу на достижение целей стабильности цен и поддержания устойчивого развития экономики, что должно способствовать укреплению доверия к национальной валюте и созданию благоприятной среды для инвестиций.

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