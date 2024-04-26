В консульстве РФ подтвердили, что семья из Канады могла по ошибке получить тело россиянина

Канадские СМИ сообщили, что семья из города Лаваль получила тело российского гражданина вместо погибшего на Кубе родственника. В генконсульстве России в Монреале «Газете.Ru» не смогли подтвердить, что тело принадлежит россиянину, однако заявили, что такое предположение есть.

«В Монреаль было доставлено тело умершего на Кубе канадца, о чем свидетельствовали сопроводительные документы, однако в действительности останки принадлежали другому человеку. По итогам переговоров местной похоронной компании с кубинскими контрагентами, включая паталогоанатомов и страховую компанию, было выдвинуто предположение, что доставленное в Канаду тело может принадлежать российскому гражданину, также скончавшемуся на Кубе, отправкой тела которого в Россию примерно в это же время занималась кубинская сторона. Процитированные в материале «Би-би-си» слова некоего друга канадской семьи о том, что российские консульские сотрудники в Канаде установили принадлежность тела россиянину, не соответствуют действительности», — сказали там.

В генконсульстве со ссылкой на местные СМИ уточнили, что тело канадца, в свою очередь, было по ошибке доставлено в Россию и уже захоронено. Там отметили, что соответствующие органы занимаются этим вопросом.

«Генконсульство не располагает информацией о месте жительства и родственниках лица, тело которого было доставлено в Канаду и предположительно принадлежит российскому гражданину. По информации местных СМИ, освещающих данную ситуацию, канадская семья получила подтверждение того, что тело их родственника было по ошибке доставлено в Россию и уже захоронено. Насколько нам известно, российские компетентные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Полагаем, что дальнейшее взаимодействие сторон по данному сюжету может быть организовано в соответствии с порядком, предусмотренным положениями Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1997 года», — добавили там.

24 апреля телеканал CTV News сообщил, что семья из канадского города Лаваль получила тело российского гражданина вместо погибшего на Кубе родственника. В материале отмечается, что в марте текущего года 68-летний Фарадж Джарджур умер от сердечного приступа во время отпуска в городе Варадеро, после чего его супруга и дети вернулись на родину, а тело мужчины должны были транспортировать в Канаду чуть позже.

Через несколько недель членов семьи оповестили о прибытии тела в город Лаваль. Однако, когда люди пришли на опознание и открыли гроб, в нем оказалось тело неизвестного им человека на 20 лет моложе. Журналисты выяснили, что родственники погибшего мужчины заплатили $10 тыс. за транспортировку тела. Но из-за ошибки профильных служб они не знают, где теперь находится дорогой им человек.

Впоследствии телеканал «Би-би-си» заявил, что консульство РФ в Канаде установило принадлежность тела российскому гражданину. Кроме того, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья принес извинения коллеге из Канады Мелани Жоли за этот инцидент.

Ранее в консульстве РФ подтвердили смерть россиянина в турецком отеле.