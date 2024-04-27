Французские офицеры, состоящие в регулярной армии Пятой республики, принимают участие в боевых действиях на Украине. Об этом газете «Известия» заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Практически все западные партнеры Франции сказали, что свои войска они посылать не будут. Однако надо понимать и оборотную сторону медали — тот факт, что военные из натовских стран, в том числе и французские, присутствуют на поле боя на Украине», — заявил Мешков.

По данным российского дипломата, на Украину с начала конфликта в 2022 году прибыли около 370 наемников и «находящихся в отпуске» офицеров Вооруженных сил Франции. Мешков добавил, что около половины из этого числа уже никогда не вернутся домой.

До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил о том, что российская армия ударила ракетами по зданию в Харькове, где находились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и чешские офицеры.

Ранее Россия узнала об участии шведских наемников в конфликте на Украине.