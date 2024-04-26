Таджиков массово разворачивают на границе с Россией. Власти Таджикистана выясняют причину МИД Таджикистана выразил обеспокоенность массовыми случаями отказа во въезде в РФ

Таджикистанский МИД выразил обеспокоенность в связи с «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию» для своих граждан. В Москве в свою очередь призвали страны Центральной Азии, откуда едут мигранты, ориентировать их на следование всем законам РФ. Ранее СМИ сообщили о большом скоплении машин с номерами Таджикистана на границе Казахстана и России. Некоторые стояли в этой очереди около суток, но так и не получили разрешение на въезд в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД Таджикистана выразил обеспокоенность в связи с информацией в СМИ о якобы массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде своих граждан в Россию. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте дипломатического ведомства по итогам встречи замглавы ведомства Содика Имоми с послом РФ Семеном Григорьевым.

«В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации.

До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — подчеркнули в таджикистанском МИД.

Дипломаты также обсудили развитие сотрудничества в различных сферах и предстоящие двусторонние и многосторонние мероприятия.

Российский МИД пока не давал прямых комментариев по поводу ограничения въезда в РФ граждан Таджикистана, однако замглавы министерства Михаил Галузин призвал страны Центральной Азии ориентировать их граждан на следование всем нормам российского законодательства.

«Исходим из того, что наши друзья в центрально-азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства, на безусловное уважение наших традиций», — заявил он журналистам.

Как развивалась ситуация

Об участившихся случаях недопуска граждан Таджикистана в Россию стало известно в начале недели. Как писало издание «Азия-Плюс», российские пограничники перестали пропускать машины с таджикистанскими номерами через казахстанско-российскую границу в Оренбургской области. Очень быстро образовался затор из примерно 180 автомобилей. При этом пограничники говорили водителям и пассажирам, что «система неисправна», но продолжали пропускать детей, стариков и граждан других стран.

«Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети»,

— рассказал один из очевидцев.

Другой застрявший на границе мужчина сообщил, что пограничники заявили ему, что не пропустят, «пока не будет приказа изнутри».

В течение следующих суток в Россию пропустили всего 10-12 автомобилей.

Расследование теракта в «Крокусе»

Как предполагают в Таджикистане, ситуация на границе может быть связана с терактом в «Крокус Сити Холле», после которого были арестованы более десяти граждан этой страны. Глава МИД Сироджиддин Мухриддин 12 апреля заявил о «непродуманной информационной кампании против таджиков», на фоне которой «формируется отрицательное отношение к таджикам и гражданам Таджикистана».

Он также призвал российских силовиков соблюдать требования закона, нормы и принципы международного права, особенно в части запрета пыток и жестокого обращения с задержанными.

Замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири сообщила, что после теракта начался отток трудовых мигрантов из России. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — цитирует ее слова ТАСС.

Нодири также рассказала о случаях притеснения граждан Таджикистана «на бытовом уровне».

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко 24 апреля обсудил с Имоми борьбу с терроризмом и радикализмом для поддержания стабильности в Центральной Азии. Стороны подтвердили решимость совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств, сообщили в российском дипведомстве. Москва подчеркнула важность «создания новой архитектуры евразийской безопасности в качестве одного из элементов многополярного мира».

Москва поблагодарила Душанбе за оперативное содействие таджикистанских ведомств расследованию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«В таком контексте стороны обменялись мнениями о ходе выполнения масштабных задач, поставленных главами двух государств и руководителями правительств в политической, торгово-экономической и миграционной сферах, реализации проектов на культурно-гуманитарном направлении», — отчитался российский МИД.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

26 апреля стало известно о задержании еще одного фигурната дела о теракте. Это гражданин Таджикистана 2003 года рождения Джумохон Курбонов.