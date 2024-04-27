ВСУ обстреляли медицинское учреждение в Донецке

Центр первичной медико-санитарной помощи №10 и многоквартирный жилой дом пострадали в Донецке от обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников пострадавшего учреждения.

«Это кабинет стерилизации. Просто как раз в это время никого не было. Я только собирался на дежурство. Пострадало остекление в основном. Вся та сторона поликлиники. У соседей тоже остекление вылетело», — сообщил очевидец происшествия Сергей.

На месте обстрела были найдены осколки артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По сообщению сотрудников центра, никто не пострадал.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия готова навести порядок в Донбассе.

Также Путин сказал, что задача на линии боевых действий сегодня зависит от оперативности и эффективности решения технологических задач, у России это получается.

Ранее Путин принял участие в открытии новых социальных объектов в Донецке, Мариуполе и Луганске по видео-конференц-связи.