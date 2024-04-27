Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкое издание опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной

Welt: переговоры в Стамбуле сорвались после выдвижения Россией новых требований

close
100%
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Россия и Украина в апреле 2022 года в ходе стамбульских переговоров договорились об основных условиях прекращения конфликта, но некоторые требования не устроили Киев. Проект договора опубликовала немецкая газета Welt Am Sonnag.

Сообщается, что согласно документу Киев обязывался соблюдать постоянный нейтралитет, то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО, отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие.

Также Украина в случае подписания договора не должна была предоставлять свою инфраструктуру другим государствам, воздержаться от проведения военных учений с иностранцами и от участия в вооруженных конфликтах. Кроме того, Россия требовала запрета на Украине понятий «фашизм, нацизм и агрессивный национализм».

Российская сторона выдвинула еще рад требований, которые Украина была готова принять. Но новые требования Москвы сорвали мирные договоренности. Отмечается, что Россия потребовала от Киева сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

16 апреля американский журнал Foreign Affairs писал, что причиной срыва мирного диалога между Москвой и Киевом в 2022 году стал отказ Запада взять на себя обязательства в отношении Украины.

Ранее Владимир Мединский рассказал о деталях переговоров с Украиной в 2022 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами