Немецкое издание опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной

Россия и Украина в апреле 2022 года в ходе стамбульских переговоров договорились об основных условиях прекращения конфликта, но некоторые требования не устроили Киев. Проект договора опубликовала немецкая газета Welt Am Sonnag.

Сообщается, что согласно документу Киев обязывался соблюдать постоянный нейтралитет, то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО, отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие.

Также Украина в случае подписания договора не должна была предоставлять свою инфраструктуру другим государствам, воздержаться от проведения военных учений с иностранцами и от участия в вооруженных конфликтах. Кроме того, Россия требовала запрета на Украине понятий «фашизм, нацизм и агрессивный национализм».

Российская сторона выдвинула еще рад требований, которые Украина была готова принять. Но новые требования Москвы сорвали мирные договоренности. Отмечается, что Россия потребовала от Киева сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

16 апреля американский журнал Foreign Affairs писал, что причиной срыва мирного диалога между Москвой и Киевом в 2022 году стал отказ Запада взять на себя обязательства в отношении Украины.

Ранее Владимир Мединский рассказал о деталях переговоров с Украиной в 2022 году.