Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первую в мире персональную мРНК-вакцину от меланомы протестировали на людях

The Guardian: индивидуальный препарат от рака кожи снижает риск рецидива на 49%

close
100%
Freepik

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона начали третью фазу испытания на людях первой в мире индивидуальной мРНК-вакцины от меланомы — одного из самых опасных видов кожного рака. Об этом сообщает газета The Guardian.

В тестах препарат приняли участие сотни добровольцев. Для каждого из пациентов изготовили персональную инъекцию, которая заставляет организм отслеживать раковые клетки и предотвращать возвращение болезни. Такой подход называется неоантигенной терапией.

Вакцина под названием мРНК-4157 (V940) нацелена на опухолевые неоантигены, которые экспрессируются новообразованиями у конкретного человека. Неоантигены представляют собой маркеры, которые потенциально могут быть распознаны иммунной системой.

Укол кодирует до 34 неоантигенов и активирует противоопухолевый иммунный ответ, основанный на уникальных мутациях рака пациента.

Согласно предварительным результаты, сочетание прививки с иммунотерапией снизило риск рецидива рака или летального исхода на 49% по сравнению с теми, кто получал только иммунотерапию.

Ученые надеются, что вакцину получится адаптировать для избавления от других видов онкологических заболеваний.

Ранее стало известно о разработке в России вакцины от агрессивных формах рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами