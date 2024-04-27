Первую в мире персональную мРНК-вакцину от меланомы протестировали на людях

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона начали третью фазу испытания на людях первой в мире индивидуальной мРНК-вакцины от меланомы — одного из самых опасных видов кожного рака. Об этом сообщает газета The Guardian.

В тестах препарат приняли участие сотни добровольцев. Для каждого из пациентов изготовили персональную инъекцию, которая заставляет организм отслеживать раковые клетки и предотвращать возвращение болезни. Такой подход называется неоантигенной терапией.

Вакцина под названием мРНК-4157 (V940) нацелена на опухолевые неоантигены, которые экспрессируются новообразованиями у конкретного человека. Неоантигены представляют собой маркеры, которые потенциально могут быть распознаны иммунной системой.

Укол кодирует до 34 неоантигенов и активирует противоопухолевый иммунный ответ, основанный на уникальных мутациях рака пациента.

Согласно предварительным результаты, сочетание прививки с иммунотерапией снизило риск рецидива рака или летального исхода на 49% по сравнению с теми, кто получал только иммунотерапию.

Ученые надеются, что вакцину получится адаптировать для избавления от других видов онкологических заболеваний.

Ранее стало известно о разработке в России вакцины от агрессивных формах рака.