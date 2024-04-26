Как в России будут запрещать книги

Собрать все книги бы, да…

Кто читал «Горе от ума» Александра Грибоедова, конечно, помнит, как продолжается эта цитата. Да, речь пойдет о деконструкции литературы, в некотором смысле.

Рано или поздно мы бы все равно к этому пришли, так почему бы и не сейчас? Оказалось, что есть книги, которые в России нужно изъять из продажи. Знаете, есть эта культура отмены, относительно которой мы еще не определились — хорошая она или плохая? Где-то там далеко на Западе вдруг отменили Чайковского и попытались отказаться от Достоевского.

Пару лет назад мы упивались подобными новостями. Теперь у нас решили тоже чего-то немного поотменять. Пока что это коснулось ужасной экстремистской организации ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Организации, не имеющей структуры, идеологии, материального воплощения и разветвленной сети подготовительных центров. Видимо, тем-то она и страшна.

Как бы то ни было, пару книг — около пятидесяти, как говорят — из продажи изъяли. Изъяли не агрессивно и показательно, а довольно нежно. Издатели сами отозвали книги из сетей и с маркетплейсов. Пропал роман Владимира Сорокина, даже несмотря на то, что продавался запечатанным в пластик. В общем, если говорить о строгости закона и неотвратимости наказания, то пропал по делу. В романе неоднократно описан извращенный половой акт с несовершеннолетней девочкой. Бывает. Это, знаете ли, Сорокин. Еще изъяли книгу о пионерах-гомосексуалистах. Сам я этой книги не читал, но слышал, как о ней отзываются гомосексуалы. Не пионеры. Говорят, что книга — дрянь. Пока не изъяли, заказал другую книгу на ту же тему. Автора не помню, в названии что-то про слона. Прочел страниц пятьдесят, уснул от скуки, ничего из книги не вспомнил. Не только скабрезного, экстремистского или развратного, а вообще ничего. Что ж. Бывают и такие книги. Не то чтобы мне их жаль.

Тут же дело не в отдельно взятых тиражах. Жить-то, как известно, нельзя только без Пушкина и Шекспира, а их пока не гонят. Все остальное вторично. Дело в том, как будет работать система. А система будет работать. Потому что так в мире заведено — если нащупана область, где можно развернуть деятельность, деятельность эта там будет развернута.

Потому в России и создали на минувшей неделе экспертный совет для проверки книг на соответствие законам. Чтобы, значит, на книжный рынок, а значит, и в руки к читателям не попало бы чего-то незаконного.

Вообще-то в России уже есть список экстремистских материалов, он опубликован на сайте министерства юстиции, в нем пока что 5422 позиции, и он постоянно пополняется. Изучая этот список, я обнаружил там несколько книг, которые читал в детстве. Да, в 1994 году чего только не было в открытой продаже. На всякий случай посмотрелся в зеркало, не глянет ли на меня оттуда экстремист. Нет. Воспитание Пушкиным и Шекспиром оказалось сильнее.

В экспертный совет для проверки книг будут входить представители Роскомнадзора, Российского военно-исторического общества, Духовного управления мусульман России, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России и еще много кто. Все-таки дело серьезное.

Вижу в этом, как минимум, два положительных момента.

Во-первых, здорово, что все эти люди будут совместно и в полном согласии решать, что такое плохо. Мне казалось, что среди представителей разных религий могут быть неизгладимые противоречия. Да что там, даже внутри одной религии: что хорошо суннитам, то шиитам — харам (греховные деяния). Поэтому, вдвойне замечательно, что настолько пестрый состав совета будет сообща искать в книгах вредное и противозаконное. Конечно, неплохо бы противозаконное искать и в других областях человеческой деятельности, например, в распределении финансирования в сфере образования или военной промышленности, но и книги из виду упускать нельзя ни в коем случае.

Во-вторых, как каждый солидный совет, этот должен оказаться многочисленным — будет много разных людей, которые будут заняты чтением книг. А книг же очень много, поэтому заняты люди этим будут очень долго. Что может быть лучше? И даже если деятельность этого совета не принесет никакого видимого результата, что вряд ли, конечно, главное, что люди почитают книги. Наверное, они будут получать за это деньги. Что ж, на благое дело никаких налогов нам не жалко.

Для читателя же — для покупателя этих самых книг — опять же сплошная выгода. Не сможет купить ничего лишнего и потенциально незаконного. Но лучше всего другое: посмотрев на все эти советы, читатель еще на миллиметр приблизится к мысли, что жить надо своим умом, выискивать книги более тщательно, не ориентироваться на списки . Сплошное расширение кругозора.

Да, и еще кое-что. Мы живем в гиперинформационную эпоху, когда знание всего одного иностранного языка и доступ в интернет рублей за 600 в месяц могут дать каждому неограниченный поток любого контента. А совет пусть работает сам по себе.

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