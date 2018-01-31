Миллионеры из «хрущоб»: переселенцам разрешат докупать метры

Власти Москвы приняли сразу несколько важных решений по программе реновации ветхого жилья. Практическая часть программы официально началась с 2018 года и, предположительно, продлится 15 лет. Первые дома расселят уже в феврале: сообщается, что горожане переедут в уже построенные дома по трем адресам: на улице Красных зорь в Можайском районе, а также в Головинском районе столицы. Также в течение года горожане смогут переехать в дома в районах Измайлово, Бескудниково, Южное и Северное Медведково, а также на проспекте Вернадского. Всего за наступивший год планируется подготовить для переселения по программе 24 дома, что составит лишь 6% от общего запланированного объема. Пика «великое переселение народов», по прогнозам чиновников, достигнет через один-два года.

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Кроме того, на заседании президиума правительства Москвы было принято решение позволить переселенцам получать (с доплатой) жилье большего метража или даже дополнительные квартиры. Если речь идет о покупке второй жилплощади, то ее можно взять как в том же доме, куда переедет человек, так и в другом доме, но в том же районе. При этом решение расширить жилплощадь можно принять как в момент переезда, так и в течение двух лет после него.

Более того, на покупку дополнительных метров будет установлена скидка в 10% от официальной рыночной стоимости. Размер скидки может быть увеличен в зависимости от категории покупателей, однако о каких именно категориях речь, в мэрии не уточнили.

Для желающих улучшить свои жилищные условия будет действовать ограничение: совместная площадь всех дополнительно приобретаемых в рамках программы квартир не должна превышать 100 кв. м. В мэрии отдельно подчеркнули, что ограничения на площадь могут быть изменены для ряда категорий жильцов, но опять не сообщили, кто же подразумевается под этими группами.

Доплатить за метры можно будет из собственного кармана или взять кредит. Также для доплаты можно использовать материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты. Стоимость дополнительно приобретаемых метров будет определять независимый оценщик, сообщили в правительстве Москвы.

Ранее сообщалось, что все жильцы сносимых по реновации домов освобождены от уплаты взносов за капремонт.

Дополнительные средства с них перестали взимать с 1 августа 2017 года.

Еще одно важное решение, принятое мэрией, касается жилых домов, представляющих историко-архитектурную и градостроительную ценность. Жители таких домов (а подпадающих под эти критерии зданий в городе оказалось от 320 до 450) в прошлом году проголосовали за включение в программу капремонта. Это вызвало волну критики со стороны градозащитников, поскольку здания, может, и являются ветхими, но не относятся к типовым строениям первого индустриального периода, таким как «хрущевки». Это образцы конструктивизма и здания сталинского периода, а также строения «переходного» (от сталинского к хрущевскому) периода, которые объединяет принадлежность к авторской архитектуре.

Специалисты общественного движения «Архнадзор» сформировали список из 240 зданий, потеря которых будет наиболее болезненной для города. В списке фигурировали здания конца XIX—середины XX веков. Кроме того, в перечне немало ценных исторических зданий, находящихся в зонах строгого регулирования застройки, а зачастую и в охранных зонах памятников. В таких зонах разрешена лишь реконструкция, а новое строительство запрещено или крайне ограничено. Речь идет, в частности, о доходном доме 1876 года постройки купцов Клюгиных на Доброслободской улице, доходном доме 1911 года на улице Плющиха.

Даже вдали от центра нашлись исторические постройки: например, в районе Измайлово - это целый ансамбль исторических зданий, попавших в программу реновации. «Сохранены центры советских городов, вошедших в черту Москвы: Бабушкина, Перова, Люблина, Кунцева, Тушина, исключительного по качеству застройки района Измайлово, нескольких рабочих городков и поселков», — отмечают активисты «Архнадзора».

Решение расселить, но не сносить, а отреставрировать, пока принято в отношении 218 домов. Судьбу 22 оставшихся зданий предстоит определить на стадии подготовки градостроительной документации. Обратно их заселять, впрочем, не планируется: туда могут перенести, к примеру, МФЦ.

Впервые о программе сноса хрущевок и приравненных к ним пятиэтажек было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Первоначально планировалось, что под снос попадут около 8 тыс. пятиэтажек, однако 2 мая решено было сократить почти вдвое — до 4,6 тыс. домов, расположенных в 85 районах столицы и на территории шести поселений Новой Москвы. Тогда же было принято решение исключить из программы 40 районов старой Москвы и 15 поселений на присоединенных территориях.