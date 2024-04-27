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Россияне активно готовятся к походам на майские

Россияне перед майскими активнее покупали лодки и туристическое снаряжение

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

По данным аналитиков «ВсеИнструменты.ру» резкое похолодание в апреле 2024 года не повлияло на планы россиян готовиться к походам на майских праздниках. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования, проведенного онлайн-гипермаркетом.

По итогам выяснилось, что россияне активно готовились к рыбалке во время походов. Спрос на категорию «Лодки» в апреле 2024 года вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. Активнее всего лодки покупали в Краснодаре (+200%), Нижнем Новгороде (+194%) и Самаре (+184%).

Так, в России на 12% вырос спрос на товары категории «Туристическое снаряжение». При этом видно, что спрос зависит от погодных условий и особенностей туризма в каждом регионе. Снижение интереса к туристическому снаряжению было зафиксировано в Перми (-24%) и Челябинске (-12%). Активно росли продажи в Казани (+23%) и Санкт-Петербурге (+16%).

Весной россияне чаще покупали товары для разведения огня и приготовления еды на природе. Самыми популярными стали сухое горючее, жидкости для розжига и топливные брикеты. Также в топе продаж портативные радиостанции и рации.

В Москве наибольшим спросом пользуются товары для разведения огня. Раскладные столы и стулья чаще всего покупали в Волгограде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, мини-газовые плиты и аккумуляторы холода — в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, термокружки — в Перми и Новосибирске, а металлодетекторы — в Самаре. Популярными товарами также стали столовые приборы, ножи и мультитулы. Их продажи выросли во всех регионах.

Ранее москвичам рассказали, будет ли погода благосклонна в майские праздники.

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