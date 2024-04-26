«Черепа расколоты, тела обожжены». Двух российских военных задержали за массовое убийство Солдат, задержанных за убийство 7 человек под Херсоном, передали военной полиции

Семь человек убиты в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка Херсонской области. Нападавшие расстреляли жертв из автомата, а затем подожгли тела, чтобы скрыть следы преступления. В числе погибших – глава Абрикосовки и военнослужащий ВС РФ. Задержаны двое подозреваемых, также военные, один из них ранее был судим за умышленное убийство. Они признались в совершении преступления, дело уже передано военной полиции.

Двух российских военных подозревают в убийстве семерых человек в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка Херсонской области. По данным Telegram-канала Baza, тела жертв нашли утром 24 апреля. «Коммерсантъ» пишет, что о преступлении сообщила фельдшер больницы в Подо-Калиновке.

«Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Рядом оперативники нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты», — сообщил Telegram-канал Baza.

По информации «Ъ», найденные на месте гильзы свидетельствуют, что женщину убили из автомата Калашникова калибром 5,45 мм. Затем были найдены еще два обгоревших тела — мужчины и женщины.

«Оперативники приехали в село Абрикосовка и осмотрели погибших. Их черепа были расколоты, тела — сильно обожжены», — сообщила Baza.

Задержанные по горячим следам подозреваемые, оказавшиеся военнослужащими ВС РФ, признались еще в двух убийствах. В лесополосе на выезде из села Абрикосовка они указали на обгоревшие тела еще двух мужчин.

«Они тоже погибли от пуль, на месте нашли те же гильзы. Один из них оказался военнослужащим ВС РФ по имени Максим», — сообщила Baza.

Впоследствии стало известно, что всего убитых семеро. Агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что среди жертв — хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, «ставших жертвами беспорядочной стрельбы». Также была убита глава администрации поселка Абрикосовка Любовь Тымчак. В связи с ее гибелью в Алешкинском муниципальном округе объявлен трехдневный траур.

Были сильно пьяны

По данным РИА Новости, подозреваемые планировали поселиться в Абрикосовке, однако глава поселка ответила им отказом, после чего ее убили. Кроме того, предполагаемые преступники сожгли два дома и попытались поджечь еще один.

Как рассказал агентству источник в силовых структурах, убитые в лесополосе – знакомые предполагаемых убийц.

«Сделали они это потому, что были сильно пьяные <...> Они поехали в Абрикосовку, но в лесопосадке у них произошел конфликт, и они убили этих двоих», — рассказал источник РИА Новости.

По его словам, для сокрытия следов преступления нападавшие облили тела жертв бензином и подожгли.

Один подозреваемый уже судим

По данным «Коммерсантъ», задержанные военные — это Александр Осипов и Александр Кайгородцев, служившие, предположительно, в 144-й мотострелковой бригаде. Они признались в убийстве и написали явки с повинной. Подозреваемых уже передали военной полиции, сообщил источник РБК в местном отделении МВД. У них изъяли гильзы калибра 5,45 мм, скобу от гранаты, кольцо от гранаты, пулю и фрагмент пули.

Как пишет «Ъ», уроженец Новосибирской области Кайгородцев ранее уже был судим за умышленное убийство. При этом уже в колонии он получил еще один срок — за участие в незаконном обороте наркотиков.

Кроме того, после выхода на свободу в 2020 году мужчина нарушал возложенные на него ограничения, в том числе обязательство находиться в ночное время по месту регистрации и отказаться от употребления спиртного в общественных местах. За это ему назначили шесть месяцев условного наказания. В случае, если его вина в убийстве в Херсонской области будет доказана, Кайгородцеву грозит пожизненное заключение.