Ракета прилетела по танкеру под панамским флагом в Красном море

Танкер под флагом Панамы попал под ракетный обстрел в Красном море. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные частной охранной фирмы Ambrey.

Уточняется, что под удар ракет мог попасть танкер Andromeda Star, который первоначально передавал свое местоположение возле йеменской Мокки. Согласно данным охранной фирмы и проекта MarineTraffic, Andromeda Star вышла из гавани Порт-Судан, однако место назначения корабля является неизвестным.

На данный момент йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) не брало на себя ответственность за ракетный обстрел.

До этого Соединенные Штаты нанесли удар по морскому беспилотнику и воздушному дрону движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) на севере Йемена.

По данным CENTCOM, дроны несли непосредственную угрозу для Соединенных Штатов и/или торговых сухогрузов в регионе.

Ранее представитель хуситов заявил об атаке на эсминец ВМС США.