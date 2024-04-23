Как учителя избавились от образа неудачника и почему родители двоечников этим недовольны

В России вновь отмечается повышенный спрос на услуги репетиторов. Только в январе был зафиксирован рост интереса к частным педагогам в среднем на 40% по сравнению с 2023 годом. А теперь эксперты говорят о повышении спроса в среднем еще на треть. По отдельным предметам в некоторых регионах рост превышает 100%. И это не удивительно, апрель для индивидуальных преподавателей — самый горячий месяц. На финишную прямую выходят старшеклассники, готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ. И вот что еще любопытно, хоть люди и платят репетиторам, к тому же немало, не обходится без конфликтов. Причем их все больше. Уже в Совете Федерации обеспокоились проблемой, пообещали принять меры по регулированию сферы.

Сухая статистика. По данным SuperJob, к услугам репетиторов прибегают 53% учеников 10-11-х, 49% — девятых и 32% — седьмых-восьмых классов. По информации «Авито», каждый пятый школьник занимается с тремя репетиторами одновременно. Если ориентироваться на сервис «Профи.ру», час подготовки к экзаменам в девятом классе обычно стоит от 1 до 2 тыс. руб., самый распространенный тариф при подготовке к ЕГЭ — 2500 рублей, однако в столицах нередки предложения от 3 тыс. и выше. И клиентов хватает. Прогнозы обывателя о пресыщении рынка, надежды на то, что усилившаяся конкуренция заставит педагогов снизить цены, все никак не хотят сбываться. Спрос все еще опережает предложение.

И многих потребителей такая ситуация злит. Многие хотели бы придирчиво выбирать исполнителей, диктовать им свои условия, иметь гарантии и не переплачивать. Но часто получается наоборот. Педагоги ничего не обещают, требуют выполнения своих требований, дерут три шкуры и могут отказаться от ученика в любой момент. Неслыханно!

А еще злость рождается от беспомощности. К репетиторам ведь обращаются вынужденно, а не из любви к искусству, в смысле к учению. А нужду свою иные объясняют конспирологически. Да, в обществе все еще популярен миф, что это в школе учителя специально плохо учат, чтобы к ним потом в частном порядке обращались. Это примерно как с врачами, которые все у нас в сговоре с фармацевтами и вечно выписывают чего подороже, а вот бы вообще ничего не выписывали, а лечили как нормальные чародеи наложением рук.

А еще обывателю сегодня отчасти доступна изнанка репетиторской работы — профессиональные блоги и онлайн-сообщества. И это изнанка им совсем не нравится. Потому что эти чертовы «репы» используют интернет не для привлечения клиентов, а чтобы отвести душу — они делятся кринжовыми историями об учениках и их родителях и честно признаются, что репетиторство — это про деньги. А ведь мечталось о «сервисе», чтобы кивали и улыбались, чтобы хвалили деточку. А еще хотелось хоть немного идеализма (или по крайней мере его иллюзии), чтобы репетитор хоть немного напоминал собой сеятеля разумного, доброго вечного. А тут такой цинизм.

Недавно я наткнулась в сети на крик души одного математика. Человек со всей прямотой пишет, что подготовка с репетитором к ОГЭ — это абсурд, что помощь в такой подготовке требуется реально трудным детям, которым помимо прочего еще и не повезло с родителями. «Репетиторство — отрыжка нашей профессии, — признается этот педагог, — занятие, не приносящее никакой радости, только деньги. А плата такая, какую готовы платить родители, не справляющиеся с воспитанием своих детей. Их нужно и должно наказывать». Не сомневаюсь, читатель вполне может себе представить, какая «дискуссия» с участием мам школьников разразилась под этим высказыванием.

Но, математик хоть и написал грубо, а ведь, по сути, прав. Если с подготовкой к ЕГЭ все понятно, там идет борьба за каждый балл и в идеале замахиваться надо на сотню, хоть пятерка и начинается с 70-80 в зависимости от предмета, то зачем на смерть биться за баллы в девятом классе, вообще неясно. Оценка за ОГЭ даже не всегда влияет на аттестат. Да, в колледжах иногда смотрят отметки за профильные экзамены, но заработать четверку или пятерку по нижней границе не так уж сложно — для этого достаточно начать учиться хотя бы в 8 классе. ОГЭ — это несложно.

Беда, однако, в том, что к репетиторам нередко обращаются тогда, когда речь идет не о пятерке для колледжа, а когда проблемой становится банальное прохождение порога. И это при том, что при старании ОГЭ на тройку сдают даже дети с легкой степенью умственной отсталости. Так что — да, когда родители бегут к частникам с мольбой о помощи, потому что все пропало, за все пробники «неуды», то тут и к гадалке не ходи, в смысле без дополнительной диагностики понятно, что случай предстоит очень сложный, обусловленный либо педагогической запущенностью, либо не выявленными вовремя по безалаберности взрослых ментальными проблемами. В такой ситуации репетитор должен быть не только предметником, но психологом-дефектологом-логопедом, и такая работа не может стоить дешево. А гарантий тут действительно никаких дать нельзя.

Впрочем, гарантии невозможны и в других ситуациях. Обучение — это всегда совместная работа учителя и ученика. Если один свое дело делает, а другой уклоняется, то и результат соответствующий. Но, конечно, далеко не все клиенты готовы считать его соответствующим и готовы идти даже в суд. Благо, в этих порывах несчастных поддерживают и чиновники, подсказывая, что еще можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, соглашаясь, что на рынке репетиторства, действительно, много непрофессионалов. И чего бы слугам народа морально не поддержать население — все легче, чем в школах порядок наводить, решать проблему нехватки учителей, например, и перегрузок имеющихся.

Однако и спорить с чиновниками вроде бы трудно. Непрофессионалов и правда много. Репетиторствуют сегодня и студенты, и какие-то случайные люди, вдруг вспомнившие, что они окончили педвуз двадцать лет назад, и пора бы им в самом деле бросить свои салоны сотовой связи и пункты выдачи заказов, раз пошла такая пьянка, что иные педагоги в частном порядке зашибают по 200 тысяч в месяц. Но тут ведь вот какое дело. Рынок частного образования сегодня все же довольно прозрачный, и если человек обращается не к специалисту, которому благодарные клиенты оставили сотни положительных отзывов, а к непонятной девочке-первокурснице, то я не знаю, какой суд может тут что-то решить.

Разве что налоговая может прижать хвост отдельным товарищам, отчего-то не оформляющим самозанятость. Но таких опять же все меньше. Процедура оформления самозанятости максимально проста, налог смешной — так что смысла подвергать себя лишний раз риску потребительского терроризма нет никакого.

Несколько осложнить дело может введение обязательного лицензирования. Но, полагаю, что, если такое случится, профи и к этому быстро адаптируются. Все-таки большинство действительно толковых специалистов или до сих пор имеют отношение к школе или имели в прошлом, у них есть профильное педагогическое образование, в активе куча пройденных курсов, завязанных на подготовку к государственной аттестации, многие репетиторы сами сдают ЕГЭ, чтобы держать руку на пульсе. Едва ли при таких вводных трудно будет получить лицензию на образовательную деятельность.

Вот кстати, еще одна косвенная причина конфликтов: адаптивность одних и растерянность других. В массовом сознании еще живуч образ учителя-неудачника, этакого несчастного, обиженного государством и обществом, вынужденного выживать на копеечную школьную зарплату и терпеть хамство учеников-двоечников и их родителей. А тут вдруг сотни тысяч педагогов выбросили навязанный образ на помойку, «взяли ответственность за свою жизнь» и начали, наконец, думать о себе. А их оппоненты, те самые родители двоечников и хулиганов из скандалистов, открывающих двери в школьные кабинеты с ноги, без конца чего-то требующих, угрожающих письмами в разные инстанции, превратились в просителей, вынужденных платить, платить, платить. Обидно, конечно, когда так все переворачивается.

Конечно, в большинстве случаев взаимодействие частных педагогов со своими клиентами не строится на таких нездоровых принципах, основная масса потребителей трезво оценивает реальность, понимает, что работа репетитора нелегка и она стоит достойного вознаграждения, и что не репетиторы виноваты в развале системы школьного образования. Но бурление и кипение заметнее, оно на поверхности, и мы будем наблюдать его, пока система не стабилизируется. А сейчас на возможность этого ничего не указывает — школу все трясет от странных реформ и кадрового кризиса, ОГЭ и ЕГЭ мало того, что никто не собирается отменять, так еще и каждый год «совершенствуют». В общем, скучно в ближайшее время не будет.

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