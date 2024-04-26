«Ведут себя безобразно». ФТС обвинила страны Балтии в создании очередей из фур на границе Врио главы ФТС Давыдов: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

Врио главы ФТС Давыдов обвинил страны Балтии и Финляндию в «саботаже» международной торговли и умышленном создании очередей из фур на границе с Россией. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась на границе с Латвией, где в очереди стоят около 2 тыс. большегрузов. Латвийские таможенники же, по заявлению Давыдова, используют метод «итальянской забастовки» и пропускают лишь 100 машин в сутки. ФТС уже обратилась во Всемирную таможенную организацию, но там попросили «не политизировать» ситуацию.

Страны Балтии и Финляндия намеренно создают проблемы при прохождении грузов через границу с Россией, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в кулуарах заседания совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ в Ташкенте. Его слова приводит РИА Новости.

«Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди», — сказал Давыдов.

Наиболее сложная ситуация, по мнению врио главы ФТС, сложилась на пункте пропуска «Бурачки-Терехово» на российско-латвийской границе. Там около двух тысяч машин стоят в очереди, чтобы попасть в Россию.

«А пропускают они (латвийские пограничники. — «Газета.Ru») — за вчерашние сутки чуть больше 100 [автомобилей]. Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и «скоропорт», там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости», — возмутился врио главы ФТС.

По мнению чиновника, «это сознательная политика удушения и саботажа» международной торговли.

«Итальянская забастовка» в Латвии

Давыдов считает, что таможенники стран Балтии и Финляндии применяют метод «итальянской забастовки» (форма протеста, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют должностные обязанности и правила, не отступая от них и не выходя за их пределы. — «Газета.Ru»).

«Они как бы говорят — можно ехать, но специально создают очередь. Когда у них два сотрудника в пункте пропуска вместо двадцати, и поэтому 100 машин за сутки проезжают там, где может проехать 400. Это откровенный саботаж», — подчеркнул врио главы ФТС.

Он также сообщил, что уже обращался по этому поводу к генеральному секретарю Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яну Сондерсу. Давыдов направил ему письмо, в котором напомнил, что основное требование для членов ВТамО — содействие развитию международной торговли, однако Сондерс в ответ призвал его не политизировать ситуацию.

«Он мне пишет, что мы не политическая организация, давайте не будем политизировать ситуацию. А какая здесь политика, когда речь идет просто о торговле?» — рассказал Давыдов.

«Недружественное решение»

По данным ФТС России, очереди из большегрузов на российско-латвийской границе стали расти из-за принятого правительством Литвы «недружественного решения» закрыть в одностороннем порядке с 1 марта два пункта пропуска «Райгардас» («Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка») на границе с Белоруссией. Из-за этого водители перестроили маршруты и поехали на пункты «Бурачки» («Терехово») и «Убылинка» («Гребнево») на границе РФ и Латвии.

«Через «Бурачки» на въезд в Россию ресурсы таможни позволяют пропускать порядка 300 транспортных средств, однако сопредельная сторона не оказывает должного взаимодействия, не предпринимает эффективных мер для ускорения оформления грузовых машин. Средняя ритмичность подачи большегрузов латвийской стороной составляет от 160 до 180 через Бурачки и от 100 до 120 – через Убылинку», — сообщала пресс-служба ФТС России в начале марта.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на данные ФТС сообщали, что в очереди на «Бурачках» стоит 1820 фур, на «Убылинке» — 670.

Кроме того, очередь образовалась у пункта «Куничина гора» на российско-эстонской границе под Псковом. Там, по данным на 25 апреля, находилось 60 большегрузных машин.