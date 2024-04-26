ЦБ в третий раз оставил ключевую ставку в 16%. Что будет со вкладами, кредитами и рублем Центробанк ухудшил прогнозы по ключевой ставке и инфляции до конца года

ЦБ на заседании 26 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и финансисты допустили, что ставки по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы останутся на повышенном уровне, а их снижение начнется во втором полугодии, и рассказали, чего ждать от курса рубля и Банка России в дальнейшем.

В пресс-релизе о сохранении ключевой ставки ЦБ отметил, что инфляционное давление в России постепенно слабеет, но остается на высоком уровне. Регулятор дал нейтральный сигнал финансовому рынку и несколько ужесточил риторику.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России. Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на срок пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ставку, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к циклу повышения на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения. Сейчас ключевая ставка составляет 16%.

Инфляция в последние месяцы продолжает замедляться, однако не так быстро, как ожидал Центробанк. Спрос в экономике остается высоким, несмотря на ключевую ставку в 16%. Банк России повысил прогноз по росту ВВП на этот год с 1-2% до 2,5-3,5% и по инфляции — до 4,3–4,8% с 4,0–4,5% ранее.

Решение ЦБ совпало с консенсус-прогнозом экс-зампреда ЦБ Сергея Дубинина и участников финансового рынка для «Газеты.Ru». Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин в беседе с нашим корреспондентом назвал сохранение ключевой ставки ожидаемым.

«Сейчас регулятор фактически является заложником базового прогноза Минэкономразвития, согласно которому рост в сфере инвестиций в 2024 году составит порядка 2,3–2,7%. Что при условии высокой базы 2023 года разгонит инфляцию. Поэтому ожидания по уровню инфляции на 2024 год с изначальных 4–4,5% уже поднялись до 5,1%», — пояснил он.

Эксперт добавил, что на запланированные 4% страна выйдет не раньше 2025 года, и потому регулятор, вероятно, еще как минимум ближайший квартал будет держать высокую ключевую ставку.

«По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики от траектории сбалансированного роста, риски расширения дефицита бюджета», —согласился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, с помощью высокой ключевой ставки ЦБ пытается охладить все еще высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевым 4%.

«Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,2% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6% к концу этого года», — сказал Васильев.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил «Газете.Ru», что ставки по вкладам и кредитам в России имеют абсолютную корреляцию с курсом ставки ЦБ. При повышении ключевой ставки доходности во вкладах и стоимость кредитов закономерно повышаются, а при снижении ключевой ставки идет обратный процесс и по банковским продуктам. Если ключевая ставка не меняется, то ставки по вкладам и кредитам остаются примерно на текущем уровне.

Что будет со вкладами

Сейчас максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков по объему депозитов чуть превышает 14,8%. Диапазон ставок по вкладам в банках составляет от 14% до 16% годовых . Например, доходность депозитов на 181 день достигает 15-16%. Васильев предрек сохранение высоких ставок по вкладам в ближайшие месяцы.

«Но такая же ставка по депозитам была уже в начале года. То есть финансовый рынок готовится к моменту начала снижения ставки ЦБ, и вероятность дальнейшего повышения доходностей по вкладам низкая», — подчеркнул Зельцер.

Экономист допустил, что к концу года таких высокодоходных вкладов может уже и не быть .

«Ставки по вкладам во втором квартале сохранятся на текущем уровне, изредка увеличиваясь на 0,5–1 процентный пункт в ходе маркетинговых ходов банков, конкурирующих за средства вкладчиков. Возможно, во втором полугодии 2024 года ставки снизятся на 1–2 п.п. (то есть до 12-13%)», — добавил доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Он заметил, что при продлении вклада проценты, как правило, ниже, и сейчас стоит открывать новый вклад.

Что будет с кредитами

Шедько сообщил «Газете.Ru», что ставки по потребкредитам и ипотеке во втором квартале не изменятся, а во втором полугодии 2024 года снизятся. По прогнозу экономиста, ставки по рыночной ипотеке составят 16-18%, а средняя ставка по потребкредитам — 30% .

«Брать ипотечный кредит при текущей ставке без экстренных потребностей не очень рационально, лучше подождать снижения ставок. Но если есть возможность взять льготную ипотеку (речь об одноименной программе под 8% или семейной ипотеке под 6%. — «Газета.Ru»), лучше ей воспользоваться, поскольку ряд льготных программ планируют отменить», — предупредил кандидат экономических наук, завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Что будет с курсом рубля

Курс рубля нейтрально отреагировал на решение ЦБ. По словам Зельцера, стабильность отечественной валюты вот уже полгода поддерживается факторами спроса и предложения. Так, когда регулятор повышает ставку или удерживает ее на высоком уровне, растет привлекательность сбережений в рублях, а спрос на доллары и евро, в том числе для нужд импорта, падает. При этом нормативы репатриации выручки в общем увеличивают предложение валюты на рынке.

«Поэтому о девальвации и говорить не приходится, а спекулятивные атаки на рубль быстро гасятся. В середине апреля у некоторых участников рынка повысились страхи перед окончанием полугодового указа президента РФ о репатриации выручки экспортеров. Меры властей показали свою высокую эффективность», — считает экономист.

По данным Мосбиржи на 14:56 мск, американская валюта торгуется на уровне 91,64 рубля, а европейская — 98,56 рубля.

Васильев прогнозирует, что доллар в ближайшие недели будет стоить 90-95 рублей, евро — 97-102 рубля. По мнению Тумина, в мае доллар будет стоить 94-95 рублей, евро — до 101 рубля.

«В конце 2024 года цена доллара может составить 94 рубля, евро — 108 рублей. Приобретать валюту целесообразно исходя из потребностей, но как средство сбережения использовать не стоит, вклады в рублях — выгоднее », — сказал Шедько.

Он добавил, что цены и тарифы к концу второго полугодия 2024 года вырастут в среднем на 10%, а стоимость отдельных видов круп может остаться на том же уровне или немного снизиться.

Что ЦБ сделает дальше

Банк России отметил, что для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. Кроме того, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 15-16% с 13,5-15,5%.

Это согласуется с ожиданиями Васильева по средней ключевой ставке в этом году на уровне 16%. Он уверен, что регулятор на следующем заседании 7 июня снова сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%. Шедько и Зельцер с ним согласились.

«В базовом сценарии мы полагаем, что ЦБ в этом году не будет снижать ключевую ставку. Вероятность нашего базового сценария мы оцениваем в 70%. В рисковом сценарии (вероятность 30%) мы допускаем, что Банк России в этом году может повысить ключевую ставку до 17%, если инфляция продолжит расти повышенными темпами», — заключил аналитик.

По прогнозу Зельцера, к концу 2024 года ключевая ставка составит около 12% годовых.