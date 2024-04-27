Канада выделит Украине $2,1 млн на производство БПЛА

Канада выделяет Украине финансовую помощь на производство БПЛА. Об этом заявил глава минобороны североамериканского государства Уильям, слова которого опубликованы на сайте правительства Канады.

Отмечается, что Киеву будет предоставлено 3 млн канадских долларов, что составляет примерно 2,1 млн долларов США. Отмечается, что это является первым случаем, когда Канада вносит прямой вклад в производство БПЛА на Украине.

Вечером 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины будет заказано вооружение на $6 млрд.

Также он сказал, что Запад постарается поставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, но уверенности в том, что они будут переданы нет.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США пока не располагают свободными комплексами противовоздушной обороны Patriot для передачи их на Украину.

Ранее эксперт рассказал, что в украинском конфликте вызвало панику на Западе.