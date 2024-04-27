Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канада выделит Украине $2,1 млн на производство БПЛА

Минобороны Канады впервые выделит Киеву деньги на производство БПЛА

close
100%
Global Look Press

Канада выделяет Украине финансовую помощь на производство БПЛА. Об этом заявил глава минобороны североамериканского государства Уильям, слова которого опубликованы на сайте правительства Канады.

Отмечается, что Киеву будет предоставлено 3 млн канадских долларов, что составляет примерно 2,1 млн долларов США. Отмечается, что это является первым случаем, когда Канада вносит прямой вклад в производство БПЛА на Украине.

Вечером 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины будет заказано вооружение на $6 млрд.

Также он сказал, что Запад постарается поставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, но уверенности в том, что они будут переданы нет.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США пока не располагают свободными комплексами противовоздушной обороны Patriot для передачи их на Украину.

Ранее эксперт рассказал, что в украинском конфликте вызвало панику на Западе.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами