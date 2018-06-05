Дороги, мост и лимузин: на что повлияла «прямая линия»

Уже 7 июня в России состоится очередная «прямая линия» президента Владимира Путина с населением. Россияне уже привыкли использовать этот формат как способ пожаловаться на свои насущные проблемы, которые не решают местные власти. Плохие дороги и низкая транспортная доступность — одни из традиционных тем, которые поднимают граждане. Но все ли поручения Путина, которые он отдает, выслушав эти жалобы, выполняются? «Газета.Ru» вспомнила заданные президенту вопросы на эту тему в 2017 году и выяснила, помогли ли обращения.

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Краснодар: дорогу починили еще во время «прямой линии»

Показательным стало обращение студента из Краснодара Валерия Лебедева. В качестве иллюстрации он продемонстрировал ролик, отражающий ситуацию на улице Новороссийской — дорога там была совершенно разбита, и водителям приходилось ездить по колдобинам.

Россия 24 Кадр из видеообращения жителя Краснодара во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», 15 июня 2017 года

Путин на такое обращение ответил, что в стране действительно есть проблемы со строительством дорог на региональном и муниципальном уровнях, однако, по его мнению, таких дорог в России быть не должно. Этого оказалось достаточно для решения конкретной проблемы. Так, в пресс-службе городской администрации «Газете.Ru» сразу после «прямой линии» сообщили, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично проинспектировал состояние Новороссийской улицы, а также и ряда других проблемных дорог города еще накануне и уже тогда говорил, что в таком состоянии их оставлять недопустимо.

На капитальный ремонт Новороссийской, а также других улиц, которые, по мнению горожан, считаются самыми проблемными, выделено более 1,5 млрд руб.

Отметим, что и на федеральном уровне впоследствии приняли ряд решений для пополнения региональных дорожных бюджетов. В частности, Путин подписал закон, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут направляться в региональные дорожные фонды: закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Кострома, Самарская область и дагестанское село Маджалис

Не смогли задать вопрос Путину лично, но пробились в эфир в 2017 году жители и других регионов. Так, в Костроме президенту рассказали о Водяной улице, которая «полностью оправдывает свое название». «Газета.Ru» дозвонилась в администрацию города, где сообщили, что пока на улице провели только грейдирование и подсыпку дорожного полотна асфальтовой крошкой. То, что ремонт был выполнен лишь частично, чиновники объяснили отсутствием проекта и заверили, что проблемная улица включена в график ремонта дорог 2018 года, но точные даты ремонта назвать затруднились.

Поступила жалоба и из небольшого дагестанского села Маджалис. Оно расположено в 128 км к югу от города Махачкала, в Предгорном Дагестане, на высоте 414 метров.

Как рассказывали жители села, у них есть асфальтовый завод, но асфальтированных дорог нет. «Газета.Ru» связалась с местными жителями, которые уверяют: с тех пор в их жизни мало что изменилось.

«Все как было, так и осталось. Дороги те же, даже центральная дорога в ямах, — рассказала местная жительница. — Улицы Батырая, 8 марта, Алисултанова: после дождя ни пройти, ни проехать».

Слова женщины подтверждает и другие жители села. «Сделали одну дорогу, наверное, длиной 400 метров, и на этом все — это дорога рядом с Южным рынком, от улицы Алисултанова до улицы Гагарина, — рассказали «Газете.Ru» сельчане. — Сама улица Алисултанова в ямах, хоть и считается заасфальтированной. А улица Больничная — вроде асфальт есть, но вечно грязно. Центральную улицу подремонтировали и уложили асфальт с Маджалиса до Янгикента, это километров пять-восемь, и все».

Жаловались Путину на грязь и гигантские ямы в Самарской области. В том, что проблемы в регионе до сих пор остались, лично убедилась и корреспондент «Газеты.Ru», проехав до Самары из Волгограда. Как на подъездах в Самаре, так и в самом городе дороги до сих пор оставляют желать лучшего, несмотря на то что город принимает один из этапов чемпионата мира по футболу. На запрос «Газеты.Ru» в правительстве Самарской области не ответили.

Ольхон попросил дорогу

Удалось пообщаться с Путиным и жителям поселка Хужир, расположенном на Ольхоне, крупнейшем и единственном обитаемом острове на озере Байкал в Иркутской области. Большая часть острова расположена в особо охраняемой природной зоне, на территории Прибайкальского национального парка. К поселку ведет грунтовая дорога, на которой много ям. Из-за этого автомобилисты часто едут по степи, это разрушает экосистему острова. Увидеть все красоты своими глазами сюда приезжает огромное количество туристов, в том числе иностранцев. Но люди пожаловались, что чувствуют себя здесь «практически в резервации».

Владимир Байкальский/ТАСС Участок федеральной трассы «Еланцы — МРС (Маломорская рыбная станция) — Хужир» на острове Ольхон на озере Байкал, август 2017 года

«Дорога от парома до Хужира отвратительная, считайте, что ее нет. Народу ездит много, каждый выбирает себе что помягче, потому что машины дорогие, все с этой дороги съезжают, топчут всю растительность, после этого трава не растет уже десятками лет. Этой дорогой никто не занимается, а начальство наше из области и из района тоже прилетает только на вертолетах, — рассказывал Путину местный житель по имени Виктор.

— Дорогу нельзя строить, потому что по закону на острове нельзя делать карьеры, можно только на материке. Когда организовали наш Прибайкальский национальный парк, у нас на острове сделали заказник. И когда нам в клубе на сходе эти представители обещали золотые горы. На самом деле случилось все: в лес — нельзя, в поле — нельзя, скотину решили даже, до того дошло, арестовывать: «Если в первый раз не поймете, будем отстреливать вашу скотину!»

В ответ на это Путин заявил о необходимости внесения изменений в действующие правила и законы, которые позволили бы осуществлять согласованную с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей, уже живущих на этих территориях. «Нужно будет внести изменения в эти законы. Я для себя это пометил», — сказал тогда глава государства.

В итоге 4 августа 2017 года Путин поручил провести реконструкцию дороги на Ольхоне.

«Дорога должна быть там сделана. Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счет Байкала, и вы будете дальше там разрабатывать карьер. Или мы заплатим из бюджета, просто найдем немного больше денег — и завезете туда больше гравия», — сказал Путин губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Дорогу проектируют сразу три организации. На одном из трех участков будет вестись капитальный ремонт, на двух других — реконструкция. По данным местных СМИ, министерство строительства и дорожного хозяйства Прибайкалья оценило стоимость строительства дороги на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир в более чем 2 млрд рублей. Тем не менее, дорожники жалуются на многочисленные трудности, с которыми приходится иметь дело уже на этапе проведения инженерных изысканий и которые осложняют ведение работ. Так, дорога находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и на землях Прибайкальского национального парка, прилегает к водоохранной зоне Байкала, в районе проектирования расположены 27 археологических объектов культурного наследия, а на сопредельных участках — 18. Работы будут длиться еще два-три года.

Кортеж: президент уже прокатился

В 2017 году Путин лично выбрал несколько интересных для себя обращений. Одним из них стал вопрос о том, когда же президент России будет ездить на отечественном автомобиле. И уже во время инаугурации Путин воспользовался новым лимузином: глава государства вышел из Первого корпуса Кремля, сел в лимузин из проекта «Кортеж» и в сопровождении полицейских на мотоциклах совершил короткую поездку к месту инаугурации в Большом Кремлевском дворце.

Сергей Савостьянов/Pool/РИА «Новости» Президентский лимузин Aurus проекта «Кортеж» во время церемонии инаугурации Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2018 года

Поездка по территории Кремля заняла несколько минут, но с тех пор выезжающие из Кремля колонны автомобилей можно видеть регулярно. Позднее утверждалось, что к инаугурации президента России Владимира Путина должны были быть подготовлены мотоциклы проекта «Кортеж», однако теперь их планируют запустить в производство не раньше 2019 года. Что касается серийных продаж, то, как пообещали в Минпромторге, автомобили серии «Кортеж» появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus и будут стоить не менее 10 млн рублей. «Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Крымский мост: построили раньше срока

Поступали в 2017 году и вопросы о судьбе Крымского моста и строительстве прилегающих трасс. Тогда Путин сказал, что возведение моста идет с опережением. «Стоимость там известна — 200 с лишним миллиардов, но подъездные пути — это отдельная, острая тема. Нам нужно сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со стороны Керчи были построены дороги, но и со стороны Тамани тоже», — говорил Путин. В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.