Дороги, мост и лимузин: на что повлияла «прямая линия»

Уже 7 июня в России состоится очередная «прямая линия» президента Владимира Путина с населением. Россияне уже привыкли использовать этот формат как способ пожаловаться на свои насущные проблемы, которые не решают местные власти. Плохие дороги и низкая транспортная доступность — одни из традиционных тем, которые поднимают граждане. Но все ли поручения Путина, которые он отдает, выслушав эти жалобы, выполняются? «Газета.Ru» вспомнила заданные президенту вопросы на эту тему в 2017 году и выяснила, помогли ли обращения.
Краснодар: дорогу починили еще во время «прямой линии»
Показательным стало обращение студента из Краснодара Валерия Лебедева. В качестве иллюстрации он продемонстрировал ролик, отражающий ситуацию на улице Новороссийской — дорога там была совершенно разбита, и водителям приходилось ездить по колдобинам.
Путин на такое обращение ответил, что в стране действительно есть проблемы со строительством дорог на региональном и муниципальном уровнях, однако, по его мнению, таких дорог в России быть не должно. Этого оказалось достаточно для решения конкретной проблемы. Так, в пресс-службе городской администрации «Газете.Ru» сразу после «прямой линии» сообщили, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично проинспектировал состояние Новороссийской улицы, а также и ряда других проблемных дорог города еще накануне и уже тогда говорил, что в таком состоянии их оставлять недопустимо.
На капитальный ремонт Новороссийской, а также других улиц, которые, по мнению горожан, считаются самыми проблемными, выделено более 1,5 млрд руб.
Отметим, что и на федеральном уровне впоследствии приняли ряд решений для пополнения региональных дорожных бюджетов. В частности, Путин подписал закон, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут направляться в региональные дорожные фонды: закон вступит в силу 1 января 2019 года.
Кострома, Самарская область и дагестанское село Маджалис
Не смогли задать вопрос Путину лично, но пробились в эфир в 2017 году жители и других регионов. Так, в Костроме президенту рассказали о Водяной улице, которая «полностью оправдывает свое название». «Газета.Ru» дозвонилась в администрацию города, где сообщили, что пока на улице провели только грейдирование и подсыпку дорожного полотна асфальтовой крошкой. То, что ремонт был выполнен лишь частично, чиновники объяснили отсутствием проекта и заверили, что проблемная улица включена в график ремонта дорог 2018 года, но точные даты ремонта назвать затруднились.
Поступила жалоба и из небольшого дагестанского села Маджалис. Оно расположено в 128 км к югу от города Махачкала, в Предгорном Дагестане, на высоте 414 метров.
Как рассказывали жители села, у них есть асфальтовый завод, но асфальтированных дорог нет. «Газета.Ru» связалась с местными жителями, которые уверяют: с тех пор в их жизни мало что изменилось.
«Все как было, так и осталось. Дороги те же, даже центральная дорога в ямах, — рассказала местная жительница. — Улицы Батырая, 8 марта, Алисултанова: после дождя ни пройти, ни проехать».
Слова женщины подтверждает и другие жители села. «Сделали одну дорогу, наверное, длиной 400 метров, и на этом все — это дорога рядом с Южным рынком, от улицы Алисултанова до улицы Гагарина, — рассказали «Газете.Ru» сельчане. — Сама улица Алисултанова в ямах, хоть и считается заасфальтированной. А улица Больничная — вроде асфальт есть, но вечно грязно. Центральную улицу подремонтировали и уложили асфальт с Маджалиса до Янгикента, это километров пять-восемь, и все».
Жаловались Путину на грязь и гигантские ямы в Самарской области. В том, что проблемы в регионе до сих пор остались, лично убедилась и корреспондент «Газеты.Ru», проехав до Самары из Волгограда. Как на подъездах в Самаре, так и в самом городе дороги до сих пор оставляют желать лучшего, несмотря на то что город принимает один из этапов чемпионата мира по футболу. На запрос «Газеты.Ru» в правительстве Самарской области не ответили.
Ольхон попросил дорогу
Удалось пообщаться с Путиным и жителям поселка Хужир, расположенном на Ольхоне, крупнейшем и единственном обитаемом острове на озере Байкал в Иркутской области. Большая часть острова расположена в особо охраняемой природной зоне, на территории Прибайкальского национального парка. К поселку ведет грунтовая дорога, на которой много ям. Из-за этого автомобилисты часто едут по степи, это разрушает экосистему острова. Увидеть все красоты своими глазами сюда приезжает огромное количество туристов, в том числе иностранцев. Но люди пожаловались, что чувствуют себя здесь «практически в резервации».
«Дорога от парома до Хужира отвратительная, считайте, что ее нет. Народу ездит много, каждый выбирает себе что помягче, потому что машины дорогие, все с этой дороги съезжают, топчут всю растительность, после этого трава не растет уже десятками лет. Этой дорогой никто не занимается, а начальство наше из области и из района тоже прилетает только на вертолетах, — рассказывал Путину местный житель по имени Виктор.
— Дорогу нельзя строить, потому что по закону на острове нельзя делать карьеры, можно только на материке. Когда организовали наш Прибайкальский национальный парк, у нас на острове сделали заказник. И когда нам в клубе на сходе эти представители обещали золотые горы. На самом деле случилось все: в лес — нельзя, в поле — нельзя, скотину решили даже, до того дошло, арестовывать: «Если в первый раз не поймете, будем отстреливать вашу скотину!»
В ответ на это Путин заявил о необходимости внесения изменений в действующие правила и законы, которые позволили бы осуществлять согласованную с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей, уже живущих на этих территориях. «Нужно будет внести изменения в эти законы. Я для себя это пометил», — сказал тогда глава государства.
В итоге 4 августа 2017 года Путин поручил провести реконструкцию дороги на Ольхоне.
«Дорога должна быть там сделана. Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счет Байкала, и вы будете дальше там разрабатывать карьер. Или мы заплатим из бюджета, просто найдем немного больше денег — и завезете туда больше гравия», — сказал Путин губернатору Иркутской области Сергею Левченко.
Дорогу проектируют сразу три организации. На одном из трех участков будет вестись капитальный ремонт, на двух других — реконструкция. По данным местных СМИ, министерство строительства и дорожного хозяйства Прибайкалья оценило стоимость строительства дороги на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир в более чем 2 млрд рублей. Тем не менее, дорожники жалуются на многочисленные трудности, с которыми приходится иметь дело уже на этапе проведения инженерных изысканий и которые осложняют ведение работ. Так, дорога находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и на землях Прибайкальского национального парка, прилегает к водоохранной зоне Байкала, в районе проектирования расположены 27 археологических объектов культурного наследия, а на сопредельных участках — 18. Работы будут длиться еще два-три года.
Кортеж: президент уже прокатился
В 2017 году Путин лично выбрал несколько интересных для себя обращений. Одним из них стал вопрос о том, когда же президент России будет ездить на отечественном автомобиле. И уже во время инаугурации Путин воспользовался новым лимузином: глава государства вышел из Первого корпуса Кремля, сел в лимузин из проекта «Кортеж» и в сопровождении полицейских на мотоциклах совершил короткую поездку к месту инаугурации в Большом Кремлевском дворце.
Поездка по территории Кремля заняла несколько минут, но с тех пор выезжающие из Кремля колонны автомобилей можно видеть регулярно. Позднее утверждалось, что к инаугурации президента России Владимира Путина должны были быть подготовлены мотоциклы проекта «Кортеж», однако теперь их планируют запустить в производство не раньше 2019 года. Что касается серийных продаж, то, как пообещали в Минпромторге, автомобили серии «Кортеж» появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus и будут стоить не менее 10 млн рублей. «Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Крымский мост: построили раньше срока
Поступали в 2017 году и вопросы о судьбе Крымского моста и строительстве прилегающих трасс. Тогда Путин сказал, что возведение моста идет с опережением. «Стоимость там известна — 200 с лишним миллиардов, но подъездные пути — это отдельная, острая тема. Нам нужно сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со стороны Керчи были построены дороги, но и со стороны Тамани тоже», — говорил Путин. В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.