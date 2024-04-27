Ученые выяснили, что подъем по лестнице существенно продлевает жизнь

Британские ученые из Университета Восточной Англии и Норфолка выяснили, что регулярные подъемы по лестнице могут существенно продлить жизнь. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Европейского сообщества кардиологов (ECS).

Авторы отчета собрали доступные научные доказательства по этой теме и провели метаанализ. Исследования включались в обзор независимо от количества лестничных маршей и скорости подъема.

В окончательный анализ попало девять исследований, в общей сложности охвативших 480 479 участников.

В состав исследуемой популяции входили как здоровые люди, так и те, у кого в анамнезе был сердечный приступ или заболевание периферических артерий. Возраст варьировался от 35 до 84 лет, 53% респондентов составляли женщины.

Оказалось, подъем по лестнице был связан со снижением риска летального исхода по любой причине на 24%, а также на 39% уменьшает вероятность ухода из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не пользовался лестницами. Ходьба защищает от сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсультов, отметили ученые.

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