Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что подъем по лестнице существенно продлевает жизнь

ECS: использование лестниц снижает риск внезапного ухода из жизни на 24%

close
100%
Shutterstock

Британские ученые из Университета Восточной Англии и Норфолка выяснили, что регулярные подъемы по лестнице могут существенно продлить жизнь. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Европейского сообщества кардиологов (ECS).

Авторы отчета собрали доступные научные доказательства по этой теме и провели метаанализ. Исследования включались в обзор независимо от количества лестничных маршей и скорости подъема.

В окончательный анализ попало девять исследований, в общей сложности охвативших 480 479 участников.

В состав исследуемой популяции входили как здоровые люди, так и те, у кого в анамнезе был сердечный приступ или заболевание периферических артерий. Возраст варьировался от 35 до 84 лет, 53% респондентов составляли женщины.

Оказалось, подъем по лестнице был связан со снижением риска летального исхода по любой причине на 24%, а также на 39% уменьшает вероятность ухода из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не пользовался лестницами. Ходьба защищает от сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсультов, отметили ученые.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить мышцы по мере старения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами