Россиянам рассказали о наилучшем соотношении шашлыка и овощей

На предстоящих майских праздниках лучше всего не переборщить с количеством съеденного мяса и следить за его жирностью. Рекомендациями о наилучшем соотношении шашлыка и хорошего отдыха поделился с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть. Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей», — заявил Тяжельников.

Врач добавил, что лучшими «спутниками» жаренного на мангале мяса могут стать свежие овощи — огурцы, помидоры, сладкий перец, листовая зелень и редис. На гарнир Тяжельников рекомендовал приготовить на огне кабачки или баклажаны, как альтернативу — грибы или лук.

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