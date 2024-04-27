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Россиянам рассказали о наилучшем соотношении шашлыка и овощей

Врач Тяжельников рассказал о допустимой порции шашлыка

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Shutterstock

На предстоящих майских праздниках лучше всего не переборщить с количеством съеденного мяса и следить за его жирностью. Рекомендациями о наилучшем соотношении шашлыка и хорошего отдыха поделился с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть. Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей», — заявил Тяжельников.

Врач добавил, что лучшими «спутниками» жаренного на мангале мяса могут стать свежие овощи — огурцы, помидоры, сладкий перец, листовая зелень и редис. На гарнир Тяжельников рекомендовал приготовить на огне кабачки или баклажаны, как альтернативу — грибы или лук.

До этого стало известно, что россияне активно готовятся к походам на майские.

Ранее аналитики выяснили, что россияне покупают перед майскими праздниками в 2024 году.

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