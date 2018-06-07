«Не собираемся ничего закрывать»: Путин рассказал о соцсетях

Безопасность превыше всего

7 июня уже в 16-й раз проходит «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой граждане РФ могут задать интересующие их вопросы напрямую главе государства.

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Возможность задать вопрос предоставили популярным блогерам, которых, конечно же, прежде всего интересуют вопросы интернета и онлайн-площадок. Гусейн Гасанов, чья совокупная аудитория составляет 7 млн человек, решил спросить у президента о судьбе Instagram и YouTube, так как в интернете давно ходят слухи об их блокировке в России.

«Я понимаю вашу озабоченность и озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете, но мы не собираемся ничего закрывать», — пообещал Владимир Путин.

Президент добавил, что хорошо знаком с ситуацией вокруг мессенджера Павла Дурова Telegram, который был заблокирован в апреле 2018 года за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для поимки преступников.

«Я волнуюсь за безопасность людей. Когда представители правоохранительных органов и спецслужб говорят мне, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов и вовремя принять решение, потому что она зашифрована, как я должен на это реагировать? Это же в первую очередь вопрос безопасности», — прокомментировал Путин.

В то же время глава государства отметил некорректность безрассудных блокировок, от которых страдают не только преступники, но и добропорядочные граждане.

«Легче всего запретить. Труднее — найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути — по пути использования самими спецслужбами современных средств борьбы с правонарушениями и, в том числе, с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы в интернете», — заключил президент России.

Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля по решению Таганского районного суда. Несмотря на большую аудиторию мессенджера в России, было принято решение ограничить доступ к нему на всей территории страны.

Роскомнадзор продолжает проводить мероприятия по полной блокировке Telegram, но на текущий момент мессенджер частично продолжает свою работу. Многие владельцы популярных-каналов заявили о нежелании покидать полюбившуюся им платформу и продолжают вести свои блоги. Российские СМИ не раз сообщали о том, что и многие чиновники России пользуются Telegram, несмотря на судебный запрет.

Пенсия для блогеров

Свой вопрос Путину также задала стендапер и блогер Наталья Краснова из Челябинска, за аккаунтами которой следит около 2 млн человек. «Я кандидат наук, но сейчас я работаю блогером. На данный момент в России это не профессия, это ничто. Наступит ли когда-нибудь такой момент, когда блогинг станет полноценной профессией?» — поинтересовалась Краснова.

Президент России отметил, что блогеры во многом живут за счет рекламных денег. «Судя по всему, у вас это хорошо получается. Так что признано это профессией, или нет, но это источник ваших доходов, и, видимо, вполне приличных, если вы этим занимаетесь», — заявил Путин.

Что же касается фиксации блогинга как профессии на законодательном уровне с точки зрения социального обеспечения на будущее, то этот вопрос глава государства пообещал обсудить.

В конце Владимир Путин согласился с Красновой, поддержав ее инициативу.

«Если это постоянная работа, то и государство заинтересовано в том, чтобы формализовать это соответствующим образом», — сообщил президент.

Блогеры действительно интересуют государство — по инициативе одного из депутатов Госдума одобрила создание Совета блогеров, куда бы входили самые популярные лидеры мнений. По задумке депутата, они должны обсуждать законопроекты наравне со всеми, а после рассказывать о них своим подписчикам.

Первое заседание Совета состоялось в июне прошлого года, но прошло не слишком удачно — большинство приглашенных на встречу так и не явилось, проигнорировав приглашение. Некоторые блогеры выразили мнение, что депутаты хотят воспользоваться ими «для политической агитации», а кое-кто испугался, что визит в Думу не понравится «оппозиционной аудитории».