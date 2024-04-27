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В РФ семьи с высоким доходом могут исключить из программы льготной ипотеки

Чебесков: Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами

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Shutterstock

Минфин РФ обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высоким доходом. Об этом РБК рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

«Обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил чиновник.

Таким образом, возможность взять кредит с господдержкой будет зависеть от уровня дохода заемщика.

Чебесков добавил, что в правительстве также обсуждают возможность распространения семейной ипотеки на рынок вторичного жилья.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что поддержка ипотечных программ на новых территориях и Дальнем Востоке будет для правительства России приоритетной.

Хуснуллин подчеркнул важность развития ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

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