Франция не выдает визы вновь назначенным сотрудникам МИД России. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков, слова которого передает издание «Известия».

«Проблемы есть, но они преодолимы. Визы — это одна из них. Речь идет даже не столько о визах, потому что они больше затрагивают туристов, а как мы видим можно вполне удачно перенаправлять турпотоки на другие страны, например в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку. Даже в Африке сейчас появляются новые возможности.

Естественно, мы не отвергаем работу и по визам, но стараемся оказывать максимальное содействие россиянам, которые сейчас оказываются в непростых жизненных ситуациях во Франции», — сказал он.

До этого Мешков сообщил, что во Франции россиянам закрывают и не открывают банковские счета.

В феврале директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников рассказал, что случаи отказов россиянам в выдаче шенгенских туристических виз не носят массового характера.

Ранее в посольстве Греции сообщили, как долго будут обрабатываться документы на визу.