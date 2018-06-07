«Острый вопрос»: все на борьбу с онкологией

Вопрос о диагностике и лечении онкологии задали президенту России Владимиру Путину во время «прямой линии» 7 июня. Перед тем, как передать слово желавшей спросить российского лидера девушке, ведущая напомнила Путину о его же предложении организовать Общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, так как тема эта является достаточно острой в современной России.

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К президенту обратилась волонтер-медик Алевтина Киселева, которая помогает в больницах ухаживать за пациентами и в будущем хочет стать онкологом.

По ее мнению, на данный момент главной проблемой является нехватка в регионах онкологических центров и учреждений, где могли бы оказать квалифицированную помощь.

Она указала на то, что в Апатитах, к примеру, онколог принимает всего лишь два часа в день и напомнила о том, что там же от рака лечилась Дарья Старикова, обращавшаяся к Путину на прошлой «прямой линии». Она также рассказала о ситуации в Калининграде, где в очереди на прием к онкологам можно провести три месяца.

Еще одной существенной проблемой девушка назвала нехватку лекарственных средств в больницах и «скорой помощи». Аргументируя этот тезис, она рассказала о том, что в Ярославской области женщина умерла от болевого шока, «только потому что не было лекарств в «скорой помощи». По ее сведениям, в Крыму курс химиотерапии можно пройти только в Симферополе и только теми препаратами, которые есть в наличии. «А я как врач знаю о том, что терапия для каждого пациента должна подбираться индивидуально», — подчеркнула девушка.

Киселева также указала на существующую сейчас проблему неправильной диагностики. Так, по ее словам, девушке из Брянска поставили диагноз «рассеянный склероз» и только через несколько месяцев обнаружили злокачественное новообразование головного мозга.

Будущий онколог попросила президента помочь в решении этих особенно важных проблем.

На это Путин ответил, что поставленные вопросы являются особенно «острыми и чувствительными» среди проблем в сфере здравоохранения. «Мы ставим перед собой сложные и без всякого преувеличения амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан: после 2024 года выйти на показатели 80+», — заявил президент.

Президент отметил важность использования современных средств по борьбе с онкологией. Но начать необходимо с повышения качества ранней диагностики. По его словам, на сегодняшний день раннее выявление составляет примерно 30% от общего числа диагнозов «онкология».

«А нужно добиться 50-70%», — отметил президент.

Когда этот результат будет достигнут, после выявления болезни государство постарается обеспечить «нормальное качество жизни» онкобольным минимум на пять лет.

Владимир Путин также указал на успехи в детской онкогематологии после строительство специализированного медицинского центра в Москве. «Скажем, сейчас по детской онкогематологии у нас 90% с лишним уже излечения после строительства детского онкогематологического центра в Москве. А было, я уже боюсь об этом говорить, где-то в районе 30% или даже меньше», — сообщил президент.

Для выявления болезни на ранней стадии, отметил президент, необходимо развитие ядерной медицины, поскольку она предоставляет возможность создавать новейшие медицинские средства для этих целей. Таким образом, лекарственное обеспечение и химиотерапия должны состоять из эффективных и отвечающих современным требованиям отечественных препаратов.

Президент рассказал о том, что в данный момент в стране готовится программа строительства новых онкоцентров и переоборудования старых. По словам Путина, ее стоимость составит, по предварительным подсчетам, примерно триллион рублей.

Это, как отметил российский лидер, будет один из тех восьми триллионов, которые планируется получить в течение будущей работы.

После ответа президента он передал слово министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Она уточнила приведенные Путиным сведения, сообщив, что при всех локализациях раковых заболеваний ранняя выявляемость на данный момент составляет 56%. Есть также локализации, в которых выявляемость доходит до 70-80%.

«Достаточно резко снизилась запущенность раковых заболеваний в нашей стране, и если говорить о наиболее распространенных типах онкологии, таких как в репродуктивной сфере у женщин, то 5-9% выявляется сейчас в четвертой стадии. И это много», — подчеркнула глава ведомства. В связи с этим она упомянула о запуске с 2013 года системы онкоскринингов в рамках диспансеризации. Также она отметила, что с текущего года изменен регламент их проведения.

Напомним, что в 2013 году для всех совершеннолетних работающих и неработающих россиян ввели всеобщую бесплатную диспансеризацию. Ее нужно проходить раз в три года. Диспансеризация представляет собой универсальный для всех групп пациентов набор анализов, направленных на выявление на раннем этапе наиболее вероятных для определенного возраста и пола хронических неинфекционных заболеваний. Однако некоторые обследования в целях предупреждения различных болезней проводятся раз в два года.

«Сейчас в тех возрастных группах, когда риск рака наиболее высок, человек проходит обследование абсолютно бесплатно и качественно раз в два года», — подчеркнула Скворцова.

На прошлой «прямой линии» к Владимиру Путину обратилась жительница Апатитов Дарья Старикова. Она рассказала о том, что ей поставили неправильный диагноз, из-за чего реальная болезнь перешла в запущенную стадию.

Рак матки в четвертой стадии установили, когда заболевание стало крайне быстро прогрессировать. До этого врачи лечили межпозвоночный остеохондроз.

Сразу после «прямой линии» девушку поместили в реанимацию районной больницы. Оттуда ее перевели в областное медучреждение в Мурманске и уже после этого через неделю самолетом МЧС перевезли в Москву в институт онкологии имени Герцена. Там за ее жизнь боролись профессиональные онкологи.

Дарья прошла два курса химиотерапии, после которых опухоль сократилась больше чем на половину. Тогда ее удалось прооперировать. В конце 2017 года Старикова перенесла почти пятичасовую операцию. Она прошла для девушки удачно.

По возвращении в Москву Дарья перенесла реконструктивную операцию. Ее лечащий врач Андрей Каприн отметил, что эта процедура прошла намного легче, чем первая, так как опухоли в организме пациентки уже не было.

14 апреля в группе поддержки Дарьи в «ВКонтакте» опубликовали сообщение о том, что она все еще проходит лечение. Сама же Дарья заходила на свою страницу в «ВКонтакте» последний раз 27 марта. Спустя два месяца, 22 мая, СМИ сообщили о смерти девушки. Как сообщали «Газете.Ru» специалисты-онкологи, на четвертой стадии рака можно говорить не об излечении, а о продлении жизни с хорошим качеством.