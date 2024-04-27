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В РФ спустили на воду учебный корабль для вертолетчиков

«Известия»: на воду спущен учебный корабль «Николай Камов» для вертолетчиков

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Александр Гальперин/РИА Новости

В России на воду спущено морское специальное судно проекта 14400 «Николай Камов». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, судно будет базироваться в Ейске на Азовском море. По словам экс-главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Виктора Чиркова, корабль является специальным тренажером для вертолетчиков, которые будут отрабатывать взлет и посадку на палубу корабля.

«Садиться на палубу сложнее, чем на аэродром <...> Корабль сэкономит нам и деньги, и время, а самое главное — улучшится качество работы. И он специально оборудован так, что на нем можно проводить испытания и готовить новые системы», — подчеркнул военный эксперт Дмитрий Болтенков.

До этого заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся говорил, что мировой океан не должен стать полем сражений и демонстрации силы, так как история показывает, что борьба за власть на море принесла человечеству только страдания.

Ранее «Известия» писали, что российскими конструкторами ведется разработка новой линейки ударных плавающих беспилотных аппаратов.

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