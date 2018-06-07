«Главная задача — повышение уровня дохода пенсионеров»

С вопросом о возможности повышении пенсионного возраста к президенту Владимиру Путину во время «Прямой линии» обратился житель Курска. Гражданин отметил, что после 50 лет россиян не берут на серьезную работу, а прожить на одну пенсию сложно.

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Как следовало из ответа президента, решение может быть заложено в комплексе мер правительства по повышению благосостояния граждан.

«Вы знаете мою позицию. Я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно, - начал он. - Одна из ключевых задач, которую я ставил перед правительством — это повышение доходов пенсионеров.

Фоторепортаж: Без зрителей в зале: как проходит "прямая линия" с Путиным __is_photorep_included11789305: 1

Причем значительное повышение их доходов», — заявил президент, отметив, что российскому правительству придется в ближайшее время это благосостояние обеспечить.

Путин пояснил, что повышение уровня жизни пенсионеров напрямую связано с еще более амбициозной задачей для правительства — снижения числа граждан, живущих за чертой бедности, в два раза.

Глава государства заверил, что

кабинет министров представит свои предложения по пенсионной реформе «в самое ближайшее время».

«Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются.

Но хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — подчеркнул глава государства.

В конце апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что дискуссии о повышении пенсионного возраста идет уже не один год.

Государству так или иначе придется принимать решение, но принимать его следует аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не вызвать отрицательные настроения среди людей, подчеркивал премьер.

Пенсионная система многопланова, поскольку она затрагивает различные темы: обычные пенсии, пенсионный возраст, тему досрочных пенсий, отмечала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отмечал в интервью «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, тема повышения пенсионного возраста на данный момент «приводит к очень серьезной дискуссии и непониманию, решит ли это проблему (имеется в виду повышение благосостояния граждан - «Газета.Ru»).»

«Проблемы пенсионера могут быть решены не с помощью повышения возраста, а с помощью повышения производительности труда и роста доходов бюджета,» – предполагает Аксаков.

Тем временем в четверг был опубликован доклад специалистов Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019 – 2021 годов».

Согласно выводам, которые содержатся в документе, молодое поколение, а точнее его «поведенческая иррациональность», может негативно повлиять на существующую модель пенсионной системы.

Дело в том, что молодые люди, родившиеся в период в 1980 – 2000 гг. — миллениалы или, как называет их ЦБ, «поколение Y» — не настроены на накопление средств и приобретение товаров.

«Несмотря на сравнительную активность российской молодежи при формировании накоплений, ее большинство склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу.

Кроме того, стремление к контролю над своей судьбой снижает толерантность к участию в «совместных» схемах. В среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера», — отмечается в документе.

Таким образом, по мнению специалистов ЦБ, возникает риск недостаточного пенсионного накопления у нынешнего молодого поколения, ведущего к возможным финансовым ограничениям в позднем возрасте.