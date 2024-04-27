Военные присоединились к участникам протеста в Армении

Военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщается на странице общественной инициативы «Тавуш во имя родины» в соцсетях.

«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — сказано в сообщении.

Минобороны Армении заявило, что примет меры после появления видео с военными.

24 апреля сообщалось, что армянская полиция задерживает участников акции протеста, требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция проводила задержания сторонников «Национально-демократического полюса». Полицейские, сообщало агентство Sputnik Армения, целенаправленно ловили тех, кто пытался помешать супруге армянского премьера возложить цветы к мемориалу жертв геноцида армян.

До этого армянская оппозиционная партия «Дашнакцутюн» обратилась к Пашиняну с заявлением о том, что передача территорий Азербайджану без проведения референдума является незаконной.

Ранее сообщалось, что сына экс-президента Армении задержали на протесте против делимитации с Азербайджаном.