«Вы не можете сотрудничать с Западом, поддерживая Россию»: США пригрозили Китаю санкциями Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой ВПК России, это сделают США

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин и уже успел встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. Он выразил озабоченность в связи с сотрудничеством РФ и КНР и пригрозил ввести санкции, «если эта проблема не решится». В то же время американский дипломат был осторожен в формулировках и подчеркнул, что в Вашингтоне хотели бы сотрудничать с Пекином. Си Цзиньпин призвал искать точки соприкосновения, а Ван И предостерег США от пересечения «красных линий». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И. Американского дипломата приняли в Доме народных собраний в центре столицы.

Американский дипломат прибыл в КНР еще 24 апреля. Ранее он посетил Шанхай и провел переговоры с секретарем парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами.

Санкции за связи с Россией

В ходе визита в Китай Блинкен заявил, что Китай не может улучшить отношения с Европой, при этом поддерживая Россию.

«Обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — подчеркнул госсекретарь США (цитата по РИА Новости).

Блинкен предупредил, что Вашингтон готов предпринимать новые меры и вводить антикитайские санкции на фоне ситуации на Украине.

«США уже ввели санкции против более чем 100 китайских юридических лиц, экспортный контроль и так далее. И мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах», — сказал он журналистам на пресс-конференции.

Госсекретарь также сообщил, что передал китайской стороне «серьезную озабоченность» США в связи с якобы имевшей место передачей Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения, позже использованных для военно-промышленного комплекса РФ.

Блинкен выразил уверенность, что Москве будет сложно проводить СВО без помощи Китая.

Без «холодной войны»

Блинкен также заверил, что США не стремятся сдерживать развитие Китая или создавать антикитайские союзы с другими странами.

«США не стремятся к «новой холодной войне», не стремятся изменить устройство Китая, не стремятся сдерживать развитие Китая, не стремятся противостоять ему посредством союзов и не хотят вступать в конфликт с Китаем», — подчеркнул госсекретарь.

В Вашингтоне хотели бы сотрудничать с Пекином, укреплять диалог и взаимодействие, а также «избегать недопонимания и неверных суждений», добавил он.

Тема «холодной войны» несколькими неделями ранее поднималась в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден тогда подчеркивал, что Соединенные Штаты не стремятся к новой «холодной» войне, а «развитие Китая выгодно всему миру». Вашингтон «не стремится подавлять развитие КНР и не стремится дистанцироваться или отделяться от КНР», уверял американский лидер.

Не пересекать красные линии

Ван И в своей оценке китайско-американских отношений был более категоричен. Он заявил, что, хоть в целом они и стабилизировались, негативные факторы «продолжают расти и накапливаться».

«У двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество», — цитирует слова Ван И Центральное телевидение Китая.

В Пекине также предостерегли Вашингтон от пересечения красных линий, касающихся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, а также вмешательства во внутренние дела страны. «Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов», — констатировал Ван И.

Министр отметил, что в настоящее время законные права Китая на развитие «необоснованно подавляются», а основные интересы страны «сталкиваются с вызовами».

Позже в интервью катарскому изданию Peninsula он отметил, что у Вашингтона «неправильное восприятие» КНР, поэтому Штаты «продолжают продвигать свою ошибочную политику сдерживания КНР». США, по словам дипломата, по-прежнему смотрят на мир с точки зрения «холодной войны» и менталитета «игры с нулевой суммой».

Американцы постоянно «провоцируют региональную напряженность» на море и осуществляют технологическую блокаду Китая. Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет средней дальности в АТР, сказал Ван И.

«Мы надеемся, что США сделают правильный выбор, будут двигаться навстречу с Китаем, добьются позитивного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, откажутся от создания узких кругов, не будут принуждать страны региона выбирать ту или иную сторону», — приводит его слова китайский МИД.

Украинский вопрос

Глава китайского МИД указал также на риск усугубления украинского кризиса и призвал международное сообщество объединить усилия для деэскалации.

«Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны», — заявил он.

США в свою очередь проводят лицемерную политику, помогая ВСУ, но при этом критикуя «нормальные торгово-экономические отношения России и Китая». «Это очень лицемерный и безответственный подход», — заключил министр.

«Быть партнерами, а не противниками»

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками. Он призвал искать точки соприкосновения и помогать друг другу достигать целей, а не вести недобросовестную конкуренцию.

«За прошедшие 45 лет отношения двух стран пережили взлеты и падения и показали нам много важного: две страны должны быть партнерами, а не противниками, помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред», — процитировало главу государства Центральное телевидении Китая.

Перед поездкой Блинкена в Госдепартаменте сообщали, что представитель Вашингтона выскажет озабоченность американской стороны по поводу поддержки Пекином оборонно-промышленной базы РФ. Кроме того, планировалось обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в регионе Индийского и Тихого океанов, ситуацию в Мьянме. Российский МИД заявлял, что визит необходим Штатам, чтобы расшатать российско-китайскую связку.