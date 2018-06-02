«Мы не сдадимся»: как спасти русские школы в Латвии

2 июня в Риге прошел «Марш в защиту детей» — митинг против дискриминационной политики латвийских властей в отношении русскоязычных школ. По данным организаторов, к сегодняшнему шествию присоединились почти четыре с половиной тысячи человек.

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Митинг стартовал в 12.00 по местному времени (13.00 мск) от Площади латышских стрелков в историческом центре Риги. Оттуда протестующие направились к зданию Кабмина, расположенному на бульваре Бривибас, скандируя лозунг: «Руки прочь от русских школ!». Участники акции несли транспаранты с надписями на русском и латышском языках: «Русские не сдаются!», «Наши дети — наше право!».

Еще до начала шествия среди протестующих произошел небольшой инцидент — несколько активистов принесли провокационный плакат об оккупации, который отобрали и растоптали другие участники акции. Пришлось вмешаться полицейским — они увели зачинщиков скандала.

Митинг в защиту русских школ в Латвии возглавили депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

По мнению протестующих, вопрос о пропорции языков, на которых осуществляется преподавание в школах, должен находиться в ведении руководства учебных заведений и родителей учеников, а не государственных чиновников.

Накануне аналогичная акция протеста прошла в Даугавпилсе — втором по величине и значению городе Латвии после столицы. При этом право провести митинг организаторам пришлось отвоевывать через суд.

Изначально исполнительная дирекция даугавпилсской думы отказалась давать разрешение на его проведение. В день защиты детей 1 июня в городе проводятся праздничные мероприятия, и мэр Даугавпилса Рихардс Эйгимс заявил, что «в этот день в центре города не место политике». Однако суд счел несоразмерным и отменил запрет городской думы на проведение шествия 1 июня.

Массовые выступления жителей Латвии в защиту русских школ начались еще в марте — причиной недовольства стала одобренная высшим руководством страны образовательная реформа, предполагающая перевод всех школ в Латвии на латышский язык к 2021/2022 учебному году.

Действия властей возмутили, прежде всего, русскоязычное население страны — люди считают реформу ущемлением прав нацменьшинств, а также беспокоятся по поводу возможного снижения качества образования из-за нехватки учителей, способных быстро перейти к преподаванию на латышском языке.

Стоит отметить, что из двухмиллионного населения Латвии порядка 34% — русскоязычные, а в подавляющем большинстве школ нацменьшинств преподавание осуществляется на русском языке. При этом в одной только Риге находятся 95 русскоязычных школ.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказывал мнение, что подобная дискриминация русскоязычного населения связана именно с тем, что среди стран Балтии в Латвии проживает наибольшее количество русских, которые к тому же очень активны политически.

«Это однозначно попытка давления на Россию. Тем самым власти Латвии надеются вывести Россию из равновесия, заставить активно вмешиваться в защиту прав русских в других странах», — отметил эксперт.

По его словам, в Эстонии и Литве ситуация обстоит намного лучше. «Я думаю, что в разных странах бывшего Советского Союза русский язык ожидает разная судьба. В некоторых странах русский язык защищают и сохраняют, в некоторых он активно выдавливается», — заключил Брутер.

Реформы Черного Карлиса

Реформа образования, предполагающая переход учебных заведений национальных меньшинств на латышский язык, была одобрена правительством страны в конце марта текущего года, а 2 апреля соответствующий закон был подписан президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Принятие документа сопровождалось многотысячными акциями протеста, самыми масштабными стали «Марш разгневанных родителей» 4 апреля и майский митинг, собравший около 10 тыс. человек.

Свое негодование по поводу притеснения русскоязычного населения выразила после принятия закона и Москва — 3 апреля депутаты Госдумы единогласно приняли заявление, призывающие ввести против Латвии экономические меры в ответ на принятие скандального закона.

По задумке властей Латвии, реформа будет проводиться в несколько этапов. Уже в конце следующего учебного года латышский станет рабочим языком обязательного экзамена для девятиклассников — правда, язык ответа учащиеся еще смогут выбрать сами. А вот в 2019/2020 учебном году все государственные проверочные работы в 9 классе будут проводиться полностью на латышском языке.

Еще через год обучение на латышском будет внедрено во всех школах с 10 по 12 класс, а для учеников 7-8 классов 80% учебных материалов будет предоставляться на государственном языке. К концу проведения реформы обучение полностью на латышском будет обязательным для старшеклассников, при этом остальные учащиеся смогут изучать на родном языке лишь несколько предметов: родной язык и литературу, а также дисциплины, связанные с культурой и историей нацменьшинств.

Автором реформы стал нынешний министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис. Он дважды занимал пост главы образовательного ведомства, и за свою карьеру прославился скандальными инициативами — в 2016 году именно он предложил увольнять «нелояльных Латвии и ее Конституции» педагогов.

Латвийский сейм принял подготовленные Шадурскисом поправки 23 ноября 2016 года — именно этот момент считается отправной точкой нынешнего ужесточения политики Латвии в отношении школ нацменьшинств. Приняв этот закон, власти фактически добились, чтобы учителя, рискуя потерять работу, не принимали участие в любых протестах, связанных с недовольством образовательной политикой.

За свою политику в отношении школ национальных меньшинств латвийский министр образования даже получил прозвище «Черный Карлис». В 2004 году активисты, защищающие русские школы, сняли пародийное видео с участием Карлиса на песню группы Pink Floyd. В ролике звучали переиначенные слова другой известной песни: «Черный Карлис, что ж ты вьешься над моею головой?» Прозвище закрепилось за министром.

Кстати, тот клип принес авторам немало проблем — как выяснилось позднее, они использовали песню Pink Floyd без согласия автора Роджера Уотерса, за что от них потребовали заплатить компенсацию в Агентстве по защите авторских прав.

Интересно и то, что сам Карлис Шадурскис в советское время вел семинары по случайным числам вместе с Татьяной Жданок, ныне — лидером партии «Русский союз Латвии», которая сейчас выступает одним из организаторов массовых выступлений в защиту русских школ. Теперь Шадуркис называет ее не иначе, как «врагом латышского народа». При этом, как передавало агентство Sputnik, бывшие студенты Шадурскиса утверждали, что лекции по математике сам нынешний министр читал на русском языке.