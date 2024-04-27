Въезд в Крым с перешейка временно перекрыт

Пункт пропуска »Джанкой» на севере Крыма временно приостановил движение автомобильного транспорта в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на пункте пропуска.

«Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой», — сообщили в оперативном штабе.

Одновременно продолжает действовать режим остановки движения по Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем.

До этого воздушная тревога была объявлена во всех подконтрольных Украине регионах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.