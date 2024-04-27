«Прячут концы в воду». США обвинили в подрыве «Севпотоков» на заседании Совбеза ООН Китай призвал к международному расследованию взрыва «Севпотоков» под эгидой ООН

Китай призвал провести международное расследование диверсии на «Северных потоках» под эгидой ООН. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан отметил важность «избегания двойных стандартов» в этом вопросе. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости «не спустить эту тему на тормозах» и противостоять усилиям ряда стран замести следы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал в ближайшее время провести под эгидой ООН международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ООН.

«Многие члены Совбеза, включая Китай, призывали к объективному беспристрастному профессиональному расследованию, чтобы установить правду как можно быстрее и привлечь виновных к ответственности — для того, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», — сказал Гэн.

Он также отметил, что международное сообщество и Совбез ООН должны «избегать двойных стандартов» в этом вопросе. Информацию, которая была получена в ходе расследований, дипломат назвал «скудной».

«Полтора года впустую»

Постпред России при ООН Василий Небензя тоже выступил на заседании Совбеза, раскритиковав расследование немецких правоохранителей. Он также обвинил власти Дании и Швеции в том, что следственные действия проводились чрезвычайно долго и в итоге ни к чему не привели. Кроме того, эти страны «последовательно игнорировали» все запросы российских компетентных органов о сотрудничестве.

«Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающе хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года, а также защищать немецкое расследование, о результатах которого международное сообщество по-прежнему не знает ничего», — цитирует постпреда РИА Новости.

Небензя заверил, что российская сторона задействует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты. «Хочу заверить вас, что как бы виновные не старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты», — сказал он.

Постпред призвал «все здравомыслящие и не имеющие отношения к теракту» страны поддержать усилия Москвы, чтобы «не спустить эту тему на тормозах».

По его мнению, установить заказчиков и все обстоятельства произошедшего можно будет, только если государства объединятся и будут противостоять «усилиям ряда стран во главе с США спрятать концы в воду».

Причастность США

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил на заседании Совбеза, что диверсии на газопроводах были актом агрессии против России и ФРГ и инициировали их Соединенные Штаты.

«Я не буду рассматривать гору доказательств, свидетельствующих о причастности моей страны, Соединенных Штатов, к этому акту агрессии против Российской Федерации и Федеративной Республики Германия», — сказал он.

Так как ветки не угрожали национальной безопасности США, то их разрушение, из-за которого граждане Германии понесли огромный экономический ущерб, нельзя никак оправдать, подчеркнул он. Кроме того, атаки, по его мнению, лишь лишь усугубили ситуацию на Украине.

10 апреля экс-сотрудник американской разведки Джон Кириаку признался, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Севпотоков», но будут отрицать свою причастность. Бывший разведчик, ссылаясь на разговор с неназванным экс-коллегой, рассказал, что задавал ему вопрос: «Это же наверняка мы? Это же явно мы взорвали?»

«Ну конечно же, мы!... Только мы никогда в этом не признаемся», — ответил собеседник.

Пропажа координатора

22 апреля СМИ сообщили о «пропаже» из СИЗО на Украине предполагаемого координатора атак на «Северные потоки» Романа Червинского. Его адвокаты заявили, что их подзащитного похитили.

Адвокат Константин Глоба пояснял, что 19 апреля истек срок содержания Червинского под стражей (на Украине его обвиняют в превышении должностных полномочий), однако суд отказался рассматривать его дело в этот день. При этом в изолятор не пустили ни жену Червинского, ни его защитников.

Позже стало известно, что заседание перенесли на 24 мая. В постановлении Кировоградского районного суда говорится, что Червинскому продлили меру пресечения автоматически из-за того, что не удалось провести дополнительное заседание.

Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей.

Подрыв газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 года. Российские власти заявили о причастности стран Запада к диверсии.

Страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance в апреле отказали в выплате компенсаций за разрушенные газопроводы. Страховщики заявили, что полисы не предусматривают страхование от разрушений в ходе военных действий или взрывов.