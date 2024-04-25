Как цены на жилье сделают Москву и Питер городами только для счастливчиков и их детей

Какое жуткое исследование вышло на днях. Оказалось, что даже в городах-миллионниках люди зарабатывают в среднем в два раза меньше, чем необходимо, чтобы взять ипотеку. Причем речь идет о том, что людям не только не хватает дохода, чтобы получить ипотеку: в 11 из 16 мегаполисах средняя зарплата меньше среднего ипотечного платежа за небольшую двушку на вторичном рынке. В остальных крупных городах она примерно равна платежу. А ведь еще нужно что-то есть, на что-то жить. А если дети, то квартира нужна больше. И, между прочим, необходим первоначальный взнос, это несколько миллионов. Понятно, что если двое супругов, то зарплаты две. А ну как один заболеет? Или декрет? А если мать-одиночка? Или — увольнение?

Я вообще не представляю, как живут сегодня в России люди без жилья. Я пытаюсь, но не могу. Допустим, наш дом. Допустим, наши соседи, с такой же квартирой. Три комнаты. Район неплохой, уже, можно сказать, старый. Дома в пять и девять этажей, много зелени, несколько языковых школ вокруг, физмат-лицей, поликлиники, спортклуб — все есть. Сколько это стоит?

Квартиру с тремя комнатами сегодня берут в ипотеку, если это семья с достатком средним и чуть выше, только если минимум двое детей и непременно в планах третий. Первоначальный взнос за такую квартиру сейчас минимум 3,1 млн рублей. Три миллиона, ужас! Дальше месячный платеж, при включении всяких страховок и прочих хитростей, будет от 100 тысяч. И это на тридцать лет.

Ну да, супругов двое. И все равно, им, чтобы платить по ипотеке, оплачивать коммуналку, нужно зарабатывать… Ну, я не знаю, скажем, 170 тысяч на двоих. Если у них двое детей, то остающихся примерно 63 тысяч будет хватать на очень скромную жизнь. На ремонт уже не хватит. Финансовой подушки на случай увольнения у них не будет тоже. Чтобы не завязнуть в платежах при внезапной потере работы одним из супругов, им нужно иметь минимум 200 тысяч накоплений. Честно говоря, не представляю себе, чтобы при таком раскладе были накопления.

Ах, да, про рождение третьего можно сразу забыть. Как такая семья будет содержать машину, непонятно. Сегодня новая даже Lada Vesta в минимальной комплектации со всеми кредитными накрутками обойдется в 2 млн рублей. Это еще 25 000 в месяц.

На оставшееся после платежей семья будет нищенствовать. Даже сорок тысяч свободных денег на семью с двумя детьми — это в Петербурге нищета, экономия на продуктах, на экскурсиях, это невозможность обедать в кафе, брать кофе на вынос. При такой жизни люди будут ютиться в панельной трешке. У них вряд ли будет дача, если не получили от родителей. Скорее всего, они не поедут на море.

Еще объявили о плановом закрытии всех льготных ипотечных программ. Будет хуже. Вообще, сегодня новостройки, девелопинг — один из бизнесов, который сохраняет сумасшедшую маржу. Управы нет никакой, только коллапс. Это все скоро должно либо лопнуть, либо, как в Китае, привести к фрустрации общества и целых отраслей экономики... Вы знаете, что происходит в КНР? Из-за цен на жилье рынок новостроек там практически встал, экономика коллапсирует, потому что была завязана на объемы вводимых квадратных метров. На днях Fitch вновь понизил прогноз по кредитному рейтингу Китая, до того это сделало агентство Moody's — все, конец, новостройки стоят нереализованные, люди выдоены, за квартиру 8 кв. м житель Пекина отдает три четверти зарплаты больше 30 лет…

У китайцев аховая ситуация. Мужчине без квартиры не жениться, поэтому он берет ипотеку. Но выплачивает ее уже с супругой, которая по местным законам является созаемщиком в любом случае, но не имеет права собственности. Теперь родители мальчиков заинтересованы найти сыну дурочку, которая будет платить с ним вместе за его квартиру кредит, а родители девочек — не попасться злодею, который, расплатившись немного с ипотекой из семейного бюджета, выставит их дочь на мороз. Все на нервах, браки вообще становятся редкостью.

У нас будет также. Мужчины без жилья и со скромными доходами скоро с брачного рынка просто уйдут. Те, кто в браке взял ипотеку, будут вынуждены жить вместе через не хочу.

Помню времена, когда, к примеру, завидному жениху нужно было иметь свой бизнес или работать, допустим, в нефтянке — наличие жилья не считалось преимуществом. А теперь в Москве и Петербурге человек со своей не ипотечной квартирой в пределах МКАД-КАД уже выбирает привередливо из партнерш. А на сайтах знакомств тюнингованные красавицы выставляют нехитрое требование к претенденту: чтобы были не кредитные машина и квартира. В мои времена машина и квартира все же не считались залогом успеха и преимуществом, тогда разбирались еще, какая машина, какая квартира. А сейчас — хоть какая. Потому что квартира в Москве, чтобы не на головах друг у друга сидеть, стоит от 17 млн. Уже состояние!

Даже женщины с собственными квартирами в Москве и Петербурге стали купаться во внимании. В женских анонимных пабликах постоянные истории: если девушка симпатичная и у нее есть квартира, машина, ей просто нельзя познакомиться с искренним любящим парнем — лезут те, которые без жилья. Врут о себе, приезжают на чужой машине, арендуют для свиданий посуточную квартиру, выдавая за свою, на третьей встрече зовут замуж. Буквально на днях читала один такой рассказ: женщина 32 года, мастер по ресницам, но в жизни повезло — своя квартира от бабушки, своя машина от первого мужа. Живет в Москве. Рассказывать о квартире и машине на свиданиях перестала, представляется сиротой из Волгограда, говорит, что квартиру снимает: иначе, пишет бедняга, не пройти от желающих к ней подселиться.

У меня самой был недавно конфуз. Я позвала знакомого в гости. Он редко приезжает в Петербург, коротал время до самолета, я его пригласила: пили чай, ужинали, смотрели художественные альбомы — у меня много редких. Сидим, в общем. Тут звонит его мама. Я слышу их разговор. Мама спрашивает, как поездка, как дела. Сын отвечает, что все хорошо, пришел в гости к знакомой, пьет чай.

Вдруг я слышу голос мамы:

— Сынок, а у этой знакомой своя квартира?

«Сынок» опешил, он такой нюанс не уточнял:

— Наверное.

— Большая?

— Трехкомнатная.

И тут мама выдает в трубку:

— Сынок, оставайся у этой женщины, отличный вариант.

Мой гость, вдруг понимая, что я все слышу, начинает мямлить маме, что я вообще-то замужем.

— И квартира мужнина! — подсказываю я громко.

Мама очень расстроилась.

Представляете? Мужику 35 лет, он художник, живет с мамой, кое-как снимает что-то в Москве под мастерскую. Ему никогда не купить квартиру! Только если уезжать в провинцию или в деревню.

Так и будет. Рынок аренды начнет тоже расти. Это сейчас арендовать дешевле, чем покупать. Через несколько лет ставки по ипотеке и арендные платежи сравняются, потому что покупать станут меньше, покупать в ипотеку с тем, чтобы на аренде окупить платежи, прекратят вообще. Новостроечные гетто до бесконечности разрастаться не будут, в какой-то момент из-за кучности проживания и транспортной удаленности процесс геттоизации завершится — жилье потеряет привлекательность. Люди поедут в регионы. Столицы останутся для самых дерзких, для богатых, для потомственных москвичей и петербуржцев.

Еще вариант — лондонский сценарий. Когда люди до старости снимают комнату. По сути, вернутся коммуналки, но в форме аренды квартиры в складчину. Лондонцы так до старости живут. Ну и мы так жить будем.

А что делать? Столичные города помолодеют. Пока молод, учишься, тусуешься, делаешь карьеру, живешь в арендованной комнате. Когда появляется семья, уезжаешь в город подешевле. Приток населения в столицы будет за счет крепко стоящих на ногах провинциалов, у которых в регионе есть ликвидное жилье, достаточное для покрытия первоначального взноса в провинции, и есть столичное образование, достаточное для зарабатывания на ипотечные платежи.

По сути, прямо сейчас завершается оформление костяка столичных жителей. Кто в эти годы не успеет купить и удержать жилье, тот, наверное, уже не сможет сделать этого никогда. И дети не смогут, и внуки. Столицы станут городами для пассионариев и счастливчиков — остальным придется жить в провинции.

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