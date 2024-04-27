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Ученые назвали причину внезапных вспышек ярости у собак

TAMU: приступы агрессии у псов могут быть вызваны судорожной активностью в мозге

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Американские ученые из Техасского университета A&M (TAMU) изучили причину внезапных вспышек ярости у домашних собак. Такое поведение характеризуется неожиданными проявлениями агрессии без внешних причин. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

По словам специалистов, собаки могут становиться агрессивными из-за так называемого синдрома ярости — сложного и малоизученного заболевания, связанного с генетическими и неврологическими факторами.

Исследователи подчеркнули, что на наличие такой проблемы у питомца могут указывать спутанность сознания, замешательство, ошеломление и остекленение глаз непосредственно перед или сразу после приступа ярости.

Синдром ярости также может быть вызван судорожной активностью в головном мозге. Поэтому ветеринары в некоторых случаях рекомендуют сделать электроэнцефалограмму или томографию, чтобы найти отклонения в работе или структуре мозга.

Ученые призвали отличать агрессию из-за страха от синдрома ярости. Собаки могут вести себя недружелюбно и вступать в драки, когда ощущают угрозу в свой адрес или проявляют доминирование. При подобной агрессии псы почти всегда подают предупреждающие знаки — рычат, прижимают уши и скалят зубы.

Ранее ученые нашли сходство между интеллектом собак и людей.

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