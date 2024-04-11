Велопомощники Яндекс Лавки будут помогать соблюдать ПДД велокурьерам

У столичных велокурьеров, которые сотрудничают с Яндекс Лавкой, Едой и другими сервисами доставки, появились велопомощники. Они будут находиться в районах дарксторов и напоминать велокурьерам о правилах дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе уточнили, что велопомощники сдают тест на знание ПДД и проходят дополнительное обучение. В первую очередь велопомощники будут задействованы в районах дарксторов Лавки с оживленными дорогами, где чаще всего встречаются курьеры на велосипедах. Они будут дежурить на опасных участках дороги и следить, чтобы курьеры спешивались на пешеходных переходах и соблюдали скоростные ограничения. Кроме того, велопомщники будут напоминать о правилах парковки велосипедов у дарксторов. За помощью и консультацией к ним могут обращаться велокурьеры разных сервисов доставки. Цель нововведения ― создание более комфортного и безопасного процесса доставки в городе.

За каждым велопомощником будет закреплено от 10 дарксторов. Еще одна задача велопомощников ― помощь курьеру в случае поломки велосипеда. Велопомощники смогут починить велосипед с помощью ремонтного набора, который есть во всех дарксторах, сообщили в сервисе.

Первые велопомощники уже закреплены за территориями дарксторов сервиса на Кутузовском проспекте, в «Москва-Сити», в районах Крылатское и Тропарево-Никулино, а также в районах Центрального административного округа Москвы. Сейчас они помогают на территории 72 дарксторов ― это более 20% от их общего числа в столице. Если же что-то случится на территории другого даркстора, туда оперативно направят помощь.

При необходимости, в будущем там может появиться постоянный велопомощник.