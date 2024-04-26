Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно

В украинском городе Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Отмечается, что были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы. Они были установлены почти 40 лет назад. На месте постамента планируется открыть музей.

25 апреля в Одессе депутаты городского совета отказались переименовывать ряд топонимов, которые так или иначе можно связать с Россией. Народные избранники решили сохранить на карте имена Жуковского, Бунина и Гагарина.

23 апреля стало известно, что в Харькове намерены изменить названия более двухсот топонимов, которые так или иначе могут быть связаны с Россией.

До этого департамент охраны культурного наследия мэрии Киева выступил против демонтажа арки Дружбы народов в центре украинской столицы.

Ранее на Украине задумали переименовать более 300 городов.