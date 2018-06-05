«Нельзя разбрасываться деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя»

Урок экономики

Из Иркутской области к Владимиру Путину обратилась молодая преподавательница Алена Остальцова. Она рассказала, что за год работы в школе не получала больше 16,5 тыс. рублей, как и подъемные для молодого специалиста. «Я очень люблю свою работу, очень люблю работать с детьми, но зарплата не оставляет мне выбора. Как существовать на эти деньги?» — поинтересовалась она у президента.

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Владимир Путин напомнил о задаче довести зарплату учителей до средней по экономике. На практике, сказал он, происходит так, что зарплату учителей определяет сама школа, и молодой специалист получает чуть меньше, чем опытные педагоги. Президент добавил, что ему непонятно, почему разница в окладах может составлять два-три раза, и он назвал странной зарплату в 11 тысяч: «Такой разницы в доходах быть не должно. Вполне было бы обоснованно обозначить какой-то минимум или минимальное соотношение между уровнем доходом молодых специалистов и тех, кто уже имеет большой стаж».

22 июня исполнение данных задач было поручено лидером страны премьер-министру Дмитрию Медведеву. Однако первые подвижки появились только в конце осени. 28 ноября появилось распоряжение о выделении из резервного фонда 3,6 млрд рублей на повышение зарплат работников образования и науки.

Отметим, что проблема зарплат учителей поднимается далеко не первый раз, и у премьер-министра Дмитрия Медведева свое мнение на этот счет.

На вопрос, почему у учителей, у людей, которые взращивают будущее страны, такие низкие зарплаты, он ответил: «Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».

Единый государственный учебник

Вопрос о системе образования поступил из Ульяновской области от директора единственной школы села Краснополка Алексея Малина. «Разработано столько учебников, столько учебно-методических комплексов, что подчас в разных регионах, а иногда даже в разных районах одной области обучающиеся изучают отдельные предметы по абсолютно разным программам», — сказал он. Из-за этого могут возникнуть трудности при смене школьником места учебы.

Вторая часть вопроса касалась непосредственно самих предоставляемых школе учебников. Малин попросил Путина продлить срок эксплуатации учебников, так как за положенные пять лет они «не вырабатывают свой ресурс». Из-за этого тратятся бюджетные деньги на покупку новых учебников взамен еще пригодных старых.

Путин заявил, что в курсе этой проблемы: «Мне коллеги говорили, ребенок переходит из одной школы даже в Москве в другую — непонятно вообще, как ему отвечать на экзаменах, потому что и другой учебник, и другие требования». Он отметил, что в СССР было всего три категории учебников и, возможно, такой опыт стоит внедрить и сейчас: «Эксперты считают, что это вполне возможно и не повредит учебному процессу, качества не ухудшит».

Что касается продления «срока годности» учебников, то президент заявил, что это возможно, но далеко не со всеми предметами из-за того, что информация в них может устаревать: «Сейчас у нас, скажем, по физике фактически сложился учебник одного автора. Наверно, по физике можно продлевать срок использования такого учебника». При этом он привел в пример учебник по географии 90-х годов, где сообщалось, что сельское хозяйство деградирует, тогда как сегодня это передовая отрасль российской экономики.

Как рассказал «Газете.Ru» Малин, в итоге учебники им разрешили использовать до физического износа. По словам директора школы, несмотря на то что заявлена была разработка трех главных учебников — двух базовых и одного экспериментального — план до сих пор не воплощен.

«Опять в списке допущенных более 900 видов учебников на 22 предмета, хотя простая арифметика говорит, что достаточно 66», — подчеркнул он.

Льготным лекарствам сделают скидку

Жительница Орла, задавшая вопрос Владимиру Путину, является инвалидом первой группы. «Почему федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объеме? Почему федеральный льготник должен добиваться лекарственного обеспечения только через суды?» — спросила Клавдия Ставцева и перечислила жизненно необходимые препараты, которые не может получить в течение полугода. Женщина также просила президента узаконить транспортировку больных на гемодиализ (очищение крови при острой и хронической почечной недостаточности).

Ситуацию с неполучением лекарств Путин назвал «странной», поскольку финансирование выделяется в полном объеме: «Там могут быть проблемы, связанные с несвоевременными закупками препаратов, несвоевременным проведением тендеров. А денег им всем должно на это хватать».

Насчет транспортировки президент отметил, что она «потребует дополнительных затрат, но это дело очень чувствительное и очень важное для людей, которые страдают соответствующими заболеваниями». «Обязательно проработаем этот вопрос и постараемся решить», — сказал Путин.

По итогам «прямой линии» СК провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело.

Руководитель областного департамента здравоохранения Александр Лялюхин заявил, что Ставцева обеспечена всеми необходимыми лекарствами «и будет обеспечиваться впредь, как за бюджетный счет, так и за счет спонсоров».

Губернатор Орловской области Вадим Потомский также предложил увеличить объем федеральных льгот, выделяемых на покупку медикаментов. Он отметил, что в месяц на каждого больного необходимо выделять около 50 тыс. рублей, тогда как на тот момент эта сумма составляла чуть более 800 рублей. Власти региона не раз направляли запрос в Министерство здравоохранения, чтобы увеличить льготы на предоставление медикаментов, добавил он.

Что касается транспортировки больных на гемодиализ, то Минздраву, Минтруду, Минфину, ФОМС и Фонду социального страхования России было поручено найти средства на эту процедуру. На данный момент известно о решении этой проблемы только в Свердловской области. Там 20 ноября прошлого года был издан соответствующий приказ, на организацию транспортировки автомобильным транспортом пациентов с хронической почечной недостаточностью для получения процедуры гемодиализа в областном бюджете предусмотрено около 30 млн рублей.

Маткапитал помолодел

Акушер-гинеколог уфимского современного многофункционального центра «Мать и дитя» Руслан Гарифулин пожаловался, что в последние семь-восемь лет наблюдается снижение рождаемости из-за уменьшения количества женщин, желающих стать матерями: «Сейчас мы реально опасаемся того, что эта рождаемость будет снижаться как отголосок падения рождаемости 90-х годов. Просто физически женщин, которые готовы рожать сегодня, стало меньше». В связи с этим врач задал вопрос о том, будет ли каким-либо образом продолжена программа «материнского капитала» и будет ли она распространяться на рождение третьего и последующих детей. Также он спросил, будет ли меняться размер пособия по уходу за ребенком по достижении им полуторагодовалого возраста, «которое сейчас, к сожалению, составляет, прямо скажем, жалкие 50 рублей».

Отвечая на этот вопрос, Путин отметил, что рождаемость в России растет темпами, которых нет в европейских странах, однако отметил, что за последние декады произошло «колоссальное снижение: просто меньше становится людей, которые могут рожать».

Он перечислил меры поддержки: «материнский капитал», выплаты за третьего ребенка в регионах со сложной демографической ситуацией.

«Нельзя, конечно, разбрасываться деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя», — добавил российский лидер и заявил о необходимости целого набора мер: продление «материнского капитала» в той или иной степени, материальные стимулы для рождения первого ребенка у молодых мам, второго и третьего — у женщин старше 30 лет. Кроме того, он упомянул важность яслей для молодых мам, которые не хотят «выпасть» из своей профессии либо хотят приобрести новую.

В итоге программа «материнского капитала» была продлена, кроме того, с 2018 года сумму можно потратить на дошкольное образование спустя два месяца после получения права на выплату, а не через три года, как было ранее. А буквально за три дня до следующей «прямой линии» Медведев подписал постановление, согласно которому эту сумму разрешается использовать на перекредитование ипотеки вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость.

Кроме того, с 1 января 2018 года семьям, в которых среднедушевой доход не превышает полторы величины прожиточного минимума, при рождении первого ребенка и в течение полутора лет выплачивают пособия. В 2018 году размер пособия составил 10,5 тысяч рублей, в 2019 году этот показатель составит 10,8 тыс. рублей, в 2020 — 11,1 тыс. рублей.

Береги пенсию смолоду

Аркадий Бодрягин, 19-летний житель Челябинска, спросил, будет ли повышаться пенсионный возраст, и если да, то когда. Он отметил, что его это беспокоит, так как он человек «прагматичный и заботится о своем будущем».

Путин отметил, что данная мера, по оценкам экспертов, действительно необходима в России. «Эксперты полагают, что если нам этого не сделать, то тогда уровень пенсионного обеспечения будет просто сокращаться, будут падать пенсии. Количество неработающих будет увеличиваться, а количество работающих — уменьшаться», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что к этому вопросу «нужно относиться очень аккуратно», и добавил, что решение насчет пенсионного возраста на тот момент не принято. Не принято единое решение и спустя почти год после «прямой линии».

5 июня в правительстве, по сообщениям СМИ, состоялось совещание, на котором обсуждались три варианта повышения пенсионного возраста в России.

Минфин предлагает увеличить пенсионный возраст мужчин до 65 лет, а женщин — до 63. Минтруд предлагает два варианта: 62 года для мужчин и 60 для женщин либо 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Ничего личного, просто искусство

Актер Сергей Безруков пожаловался президенту на гонения на деятелей культуры. Он упомянул скандал, разгоревшийся вокруг кинокартины Алексея Учителя «Матильда», назвав ситуацию «чудовищной», а также обыски в доме художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, а затем и в самом театре. «Кому это нужно? Понятно, что не вам. Но кто-то, видать, пытается создать некий негативный фон для власти среди деятелей культуры. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет», — сказал Безруков.

На этот вопрос Владимир Путин ответил, что в такой большой стране, как Россия, мнений по поводу какой-либо ситуации может быть очень много. Так сложилось и с «Матильдой». В данном случае у депутата Госдумы Натальи Поклонской (неоднократно выступавшей против данного фильма) есть свое мнение, которое отличается от мнения режиссера, однако никаких ограничений это повлечь за собой не должно.

«Очень рассчитываю на то, что у нас открытый диалог в обществе сохранится, но призываю всех к тому, чтобы этот диалог велся в рамках приличий и, самое главное, в рамках закона», — сказал президент.

Ситуацию с Серебренниковым, однако, Путин не прокомментировал.

Премьера фильма «Матильда», несмотря на все выступления, состоялась в конце октября того же года. При этом накануне премьеры были подожжены автомобили у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина, на месте также нашли листовки с фразой «За «Матильду» — гореть!». За это, а также за давление на кинотеатры с целью их отказа от проката «Матильды» было предъявлено обвинение лидеру организации «Христианское государство» Александру Калинину, он находится под арестом.

Кирилла Серебренникова заключили под домашний арест 23 августа прошлого года. Он и его коллеги обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию арт-проекта «Платформа» Минкультом. Судебные процессы идут до сих пор. Из-за этого Серебренников, в частности, не мог приехать на Каннский кинофестиваль, где его фильм «Лето» получил приз за лучший саундтрек.

Исакий все еще держится

Неожиданный вопрос поступил от сотрудников Балтийского завода, которых по-настоящему волнует судьба одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга — Исаакиевского собора. «Вы, как человек, родившийся и выросший в Санкт-Петербурге, считаете правильным оставить собор городу и сохранить его именно как музей-памятник? Или же передать Русской православной церкви?» — спросили у Путина.

Президент подчеркнул, что Россия — светское государство и таковым оно должно оставаться. Он упомянул, что по закону все религиозные здания должны передаваться религиозным организациям. С Исаакиевским собором ситуация осложняется тем, что он охраняется ЮНЕСКО и как памятник архитектуры не может быть передан в другие руки.

«Нужно деполитизировать эту проблему, забыть о том, что она существует как таковая, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей и не забывать, что это здание и сооружение строилось как церковь, а не как музей.

Но музейная функция там, конечно, должна сохраниться», — резюмировал Путин.

Каких-то конкретных изменений в статусе собора с тех пор не происходило, об этом, в частности, в марте заявил директор музея Юрий Мудров.