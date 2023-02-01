Военная операция на Украине. День 343-й

За год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тыс. до 2,9 тыс., а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тыс., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур.Призма».
❗️Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По их данным, в этот пакет войдут ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км (сейчас Украине поставляются ракеты дальностью 70 км).
С 1 февраля вступил в силу указ президента о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза.
Согласно документу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Указ действует до 1 июля 2023 года.