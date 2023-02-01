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Политика

Военная операция на Украине. День 343-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 343-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ
Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, сообщает Reuters. В него впервые могут войти ракеты большой дальности. Вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть, введенный странами G7 и Евросоюза. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском конфликте, если получит такое предложение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:17

8:13

За год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое — с 1,6 тыс. до 2,9 тыс., а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тыс., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур.Призма».

8:09

❗️Власти США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, в этот пакет войдут ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км (сейчас Украине поставляются ракеты дальностью 70 км).

8:04

С 1 февраля вступил в силу указ президента о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза.

Согласно документу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Указ действует до 1 июля 2023 года.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 343-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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