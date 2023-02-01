Военная операция на Украине. День 343-й

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С 1 февраля вступил в силу указ президента о мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза.

Согласно документу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Указ действует до 1 июля 2023 года.