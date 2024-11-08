«Надо кровью смыть вину». Убийца челябинской школьницы вернулся с СВО

Кирилл Планков, убивший в 2014 году свою 17-летнюю девушку Лену Патрушеву, вернулся в Челябинск. Отбыв примерно половину срока, он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, чтобы его помиловали. Около полугода Планков служил в Запорожье, где рыл окопы и блиндажи, после чего вернулся в родной город.

Убийца Лены Патрушевой Кирилл Планков, который в 2015 году получил 17,5 года колонии строгого режима, после отбывания примерно половины срока подписал контракт с Минобороны, отправился в зону спецоперации и после службы вернулся в Челябинск. Об этом сообщает портал 74.ru.

«Сейчас нечасто, но мы встречаемся. Знаю, что он (Кирилл Планков. — «Газета.Ru») живет в городе, работает, снимает квартиру с женщиной», — рассказал отец мужчины.

Родители Планкова подтвердили порталу, что тот заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, чтобы его помиловали. Отец это решение поддерживал.

«Я ему сказал: «Я бы на твоем месте пошел. Если ты не хочешь с ума сойти в этой тюрьме. Надо кровью [искупить вину], смыть ее». Конкретный был разговор», — отметил Александр Планков.

Мать при этом отговаривала сына от этого решения, но в итоге не смогла на него повлиять. После колонии Планков оказался в Запорожье, а уже через полгода смог вернуться в Челябинск. По словам отца, в зоне СВО мужчина рыл окопы и блиндажи на передовой . Александр Планков также рассказал, что оружия Кириллу и его сослуживцам в руки не давали.

«Он не то, что бы искупил [вину] <...> Я думаю, он многое понял. Я сколько молилась, чтобы его там не ранило! Девочку не вернешь, но я сейчас в церковь хожу регулярно за нее молиться», — сказала Наталья Планкова.

Пропажа и поиски Лены Патрушевой

Лена Патрушева была девушкой Кирилла Планкова. 7 ноября 2014 года она пропала после того, как отпросилась у мамы и отчима на день рождения подруги, предварительно взяв у последнего 500 рублей на подарок. Родным она сказала, что домой, вероятно, не вернется — переночует у родного отца.

Именно поэтому пропажу девушки заметили не сразу. Только утром следующего дня мать Лены выяснила, что у папы она не появлялась, а ее телефон выключен. Родные заподозрили неладное — такое поведение не было свойственно для примерной Лены. Кроме того, уходя из дома, она не взяла даже зарядку от телефона. Это побудило ее мать обратиться в полицию.

Одновременно с этим родители Лены также решили поговорить с ее парнем Кириллом Планковым — он был последним, с кем девушку видели до пропажи. Тот сначала заявил, что накануне они с Леной расстались, а потом повторял, что ничего особо и не знает о ее исчезновении.

По словам Планкова, 7 ноября они с девушкой сначала были у него дома, но потом девушка засобиралась на день рождения к подруге. Пара села в одну маршрутку, но вышли они, как заявил Кирилл, на разных остановках.

«Мы договорились, что в 19:00 встретимся на остановке «Александровский», но ее телефон был отключен. Так как я не дозвонился, то со [сводным братом] Максимом [Валишиным] поехал ко мне домой», — рассказывал Планков.

Максим версию брата подтвердил, но путался в показаниях — и это вызвало подозрение у родных Лены. Девушку продолжали искать, но безрезультатно, и тогда родственники школьницы решили обратиться к журналистам. Ситуация получила широкую огласку, 11 ноября следователи возбудили уголовное дело. К поискам Патрушевой подключился весь Челябинск, а их географию расширили и на ближайшие города — Миасс и Троицк.

«Кирилл Планков активности не проявлял — лишь один раз съездил с волонтерами в Миасс. От исследования на полиграфе отказался, прекратил разговаривать с отчимом пропавшей, а с полицией и следователями отказался общаться без адвоката», — писал 74.ru.

При этом на своей странице во «ВКонтакте» парень оправдывался, что 80% времени проводит в полиции и помогает следствию. Одновременно с этим он заявил, что любое лишнее слово с его стороны может обратить его помощь в тюремный срок .

Следователям, тем не менее, удалось найти свидетельницу, которая рассказала, что из маршрутки 7 ноября Лена и Кирилл вышли вместе, а не по отдельности, как до этого утверждал Планков. Правда, вспомнить, на какой именно остановке они сошли, женщина не смогла.

Спустя неделю после начала поисков — ночью 14 ноября — парень опубликовал еще один пост:

«Сегодня у нас с тобой дата, 5 месяцев. 15 июня мы начали с тобой встречаться. У нас много всего пережитого, много проблем, косяков, ссор. И мы всегда к чему-то приходили. Хороших моментов, конечно, больше. Я очень тебя люблю и верю, что ты это читаешь. Прошу тебя, вернись домой, я очень жду тебя ».

15 ноября Планков сознался в убийстве Лены Патрушевой и показал, где спрятал ее тело. На нем обнаружили следы побоев и удушения.

«Вали ее»

Выяснить, что именно Планков и Валишин убили девушку, следователям помогли показания свидетелей и генетическая экспертиза. Последняя установила, что кровь, обнаруженная на кроссовках Кирилла и куртке Максима, принадлежит пропавшей Лене. Под тяжестью улик парень школьницы написал явку с повинной. В ней он рассказал, что собирался жениться на девушке, но потом узнал, что она ему изменяет, и решил «с ней поговорить по этому поводу».

«Мы вместе с ней приехали на то место, где мы летом отдыхали, — в лесной массив около поселка Шагол. Там я сказал, что мне стало известно о ее поведении», — пояснил Планков.

Молодой человек уточнил, что планировал услышать от девушки извинения, но она не стала оправдываться. Наоборот, начала оскорблять его и заявила, что будет продолжать ему изменять и что он ей больше не нужен. После этого, как утверждал Планков, с ним «что-то случилось», и он очнулся уже тогда, когда Лена была мертва.

Парень утверждал, что у него произошли провалы в памяти и о произошедшем он знает только со слов Валишина. Что тот делал в том же лесу при разговоре пары, Планков не объяснил.

Однако сам Валишин рассказал, что 7 ноября они договорились припугнуть и наказать девушку за измену. После этого выбрали место, где можно сделать это без лишних свидетелей.

В отличие от брата, признаваться в убийстве Валишин не спешил. При этом он сообщил, что по просьбе Планкова сбил Лену с ног и держал, пока Кирилл наносил ей удары и душил.

«Труп мы перенесли и забросали снегом. О том, что Кирилл хочет совершить убийство, я не знал. Думал, просто ее побьет», — рассказал Валишин следователям.

Однако в версию о том, что молодые люди убили Лену случайно, правоохранители верили слабо. Против нее говорило много факторов. В первую очередь то, что парни успели все спланировать и выбрать место. Кроме того, они также выключали свои телефоны, чтобы отследить их передвижения было невозможно. А смартфон Лены сломали и выкинули подальше от места убийства. Также сразу после преступления они устроили дома у Планкова вечеринку с алкоголем, который купили на те 500 рублей, что школьница попросила у отчима, и пригласили на нее девушек.

Позже в телефоне Кирилла также нашлись фото переписки Лены с подругами, где она говорила, что хочет расстаться с ним, но боится. Со временем Планков из хорошего парня, с которым познакомилась школьница, превратился в тирана, контролирующего все ее действия. Подругам она говорила, что бойфренд очень ревнивый в отношениях, не отпускает ее гулять, встречаться с кем-либо из них, так как опасается, что в компании она встретит другого.

Так и произошло. На вечеринке по случаю Хэллоуина, куда Лена пришла со своим парнем, девушка познакомилась со студентом. Он сразу понравился школьнице, и они продолжили общение в соцсетях. Судя по скриншотам переписки, которые были в уголовном деле, их симпатия была взаимной, при этом оба понимали, что сначала Лена должна разорвать отношения с Планковым. В переписке она говорила, что ей ужасно стыдно перед Кириллом и что у них нет будущего, но бросить она его не может и не сможет еще долго. Студент ответил ей, что может и подождать.

За два дня до своего исчезновения Лена в ответ на сообщение подруги, что у Кирилла «психика повернута», написала:

«Так он меня и убить может, раз он повернутый».

Друзья девушки утверждали, что никаких реальных измен не было, но школьница искала встречи с новым знакомым. 7 ноября она собиралась совсем не на день рождения, а в ночной клуб, где также должен был быть студент. Про праздник подруги Лена наврала и родственникам, и Кириллу, чтобы не вызывать подозрений. Однако до клуба она так и не доехала.

На суде Валишин утверждал, что не причастен к убийству. Правда, потом подтвердил, что сделал девушке подсечку, услышав от Кирилла слова «вали ее», а также пресекал все сопротивления и не останавливал Планкова.

Парень Лены при этом признал вину частично. Кроме убийства, Планкова также обвиняли в краже у девушки дорогого телефона. Но тот отрицал это, а также уверял, что хотел просто припугнуть школьницу и никакое убийство с Валишиным не планировал. Однако на суде он проговорился, что Лена Патрушева умерла не сразу — ее пришлось добить несколькими ударами ноги в шею.

О том, что девушка скончалась не от асфиксии, как предполагали ранее, также заявил на суде судмедэксперт Евгений Костин. По его словам, школьница умерла от удара тупым предметом в шею. Этим предметом мог быть, например, ботинок.

В итоге суд признал обоих парней виновными в убийстве, а Планкова — еще и в краже. Максим получил 16 лет колонии строгого режима, Кирилл — 17,5 года. На тот момент им обоим было по 19 лет. Впоследствии молодые люди пытались обжаловать приговор, но Верховный суд оставил его в силе. В отличие от Планкова, подписавшего контракт с Минобороны, его сводный брат продолжает отбывать наказание в колонии.