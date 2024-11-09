В двух областях Украины прогремели взрывы

На фоне воздушной тревоги на территории Украины взрывы произошли в Черкасской и Тернопольской областях, передают «24 канал» и ТСН.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога также звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Черновецкой, Ивано-Франковской и Львовской областях республики.

В ночь на 9 ноября украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА. Глава областной военной администрации города Олег Кипер сообщил, что город атакуют БПЛА Shahed, работает система ПВО (противовоздушной обороны). Мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявил о взрыве в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента российские войска регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в третьем за ночь регионе России.