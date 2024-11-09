Опасность атаки БПЛА объявлена в третьем за ночь регионе России

В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — говорится в посте.

В ведомстве напомнили, что при таком режиме не следует выходить на улицу, а дома лучше держаться подальше от оконных проемов или пройти в комнату, где нет окон. На улице нужно зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. Если же местные жители увидят БПЛА, им нужно о нем сообщить и покинуть место обнаружения.

В ночь на 9 ноября еще в двух российских регионах объявляли режим опасности беспилотников — в Тульской и Курской областях. В Тульской области днем также действовал режим ракетной опасности. Через час губернатор написал, что над областью сбили украинскую ракету.

Ранее жители Курской области пострадали при спасении односельчан от дронов ВСУ.