Мэр сообщил о взрыве в Харькове

В Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Об этом написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Как отмечается, взрыв произошел на фоне режима воздушной тревоги на Украине.

До этого СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе. Глава областной военной администрации города Олег Кипер утверждал, что город атакуют БПЛА Shahed, работает система ПВО (противовоздушной обороны). «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщила, что в городе произошла серия взрывов, а также опубликовала несколько видео последствий массированной атаки беспилотников.

Вечером 8 ноября взрыв на фоне воздушной тревоги произошел в украинском Николаеве. Информации о повреждении объектов инфраструктуры мэр города не привел. При таких же обстоятельствах произошли взрывы в городе Сумы на северо-востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента российские войска регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в третьем за ночь регионе России.