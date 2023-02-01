Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины

Президент РФ Владимир Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелов приграничных регионов страны со стороны ВСУ. По его словам, приоритетная задача Минобороны – ликвидировать саму возможность обстрелов. Он также заявил, что дал губернатору Белгородской области поручения по поддержке пострадавших от обстрелов. 1 февраля украинские войска также обстреляли нефтепровод «Дружба» в Брянской области, а накануне — села в Белгородской и Курской областях.

Министерство обороны РФ имеет приоритетную задачу – не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины. Об этом в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — сказал он.

Путин выразил сожаление в связи с тем, что многие граждане РФ лишились своих домов из-за обстрелов, были вынуждены переехать во временные пункты проживания или искать приют у родственников. Многие столкнулись на фоне обстрелов с перебоями в поставках электричества, отоплении и водоснабжении.

«Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепловодоснабжения и так далее», — сказал президент. Он также призвал чиновников действовать «максимально эффективно».

Кроме того, Владимир Путин заявил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым дал поручения – поддержать жителей региона после обстрелов.

«Он [Гладков] подробно доложил о ситуации в своем регионе, какая оказывается помощь людям по линии Белгородской области. По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений», — добавил российский президент.

С начала военной спецоперации ВС РФ на Украине в Белгородской области в результате обстрелов погибли 25 человек, около 100 получили ранения, сообщал ранее Вячеслав Гладков.

30 января ВСУ, по информации местных властей, обстреляли Белгородскую область пять раз. По сведениям администрации региона, были ранены двое мужчин в селе Безлюдовка Шебекинского района, шесть домов получили повреждения. Обстреляли украинские военные также село Новая Таволжанка, поселок Первомайский и село Долгое.

Как сообщал портал Бел.ру, из-за режима ЧС в Белгородской области сейчас не могут восстановить 475 разрушенных из-за спецоперации домов. Всего с начала спецоперации в регионе пострадали от обстрелов 2883 жилых помещения.

30 января около 20 прилетов зафиксировали возле деревни Поповка Рыльского района Курской области. Была повреждена линия электропередач. В поселке Краснооктябрьский и селе Волфино Глушковского района Курской области бригада ремонтников попала под минометный обстрел, один человек был легко ранен.

Под обстрелами также оказалась Брянская область. 31 января украинские военные, как сообщали чиновники, дважды обстреляли приграничные районы – Стародубский и Новозыбковский.

1 февраля пресс-служба «Транснефти» сообщила РБК, что ВСУ накануне вечером обстреляли нефтеперекачивающую станцию Новозыбково. Тем не менее, нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.

«У нас там сейчас проблема с электроэнергией. Эта станция предназначена для пиковых режимов, сейчас такой ситуации нет. Она не выведена из эксплуатации, она может работать, просто в нерабочем режиме», — заявили в пресс-службе компании.

Источник РИА Новости в экстренных службах также сообщил, что выпущенный с Украины боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе, в сам нефтепровод не попали. По данным Telegram-канала Mash ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У», однако эти сведения не подтвердили в пресс-службе брянского губернатора. В пресс-службе «Транснефти» заявили, что воронка от взрыва была сравнительно небольшой.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что проблем с прокачкой нефти через обстрелянный трубопровод пока нет, передает «Интерфакс».

«Пока [«Транснефть»] не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем, хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода», — сказал министр.