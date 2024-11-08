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Компании легкой промышленности привлекли почти 21,4 млрд руб. на льготных условиях

Компании легкой промышленности привлекли финансирование по 1390 льготным кредитам

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Shutterstock

Малые и средние компании из отрасли легкой промышленности за девять месяцев 2024 года привлекли финансирование на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций почти на 21,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба корпорации. Всего было привлечено финансирование по 1390 кредитам.

В Корпорации МСП уточнили, что малые и микропредприятия, которым сложнее привлекать банковское финансирование, получили более 15,5 млрд рублей из общей суммы.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес, который производит одежду, ткани, изделия из кожи, получил финансовую поддержку для расширения и развития производств, приобретения оборудования, закупки материалов.

«Также предприниматели из индустрии моды и красоты могут получить поддержку в сбыте продукции. Для этого запущен проект «МСП шьет», в который отбираются модные российские аутентичные бренды и яркие дизайнеры», — рассказал он.

Отмечается, что рост количества поддержанных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при сохранении объема поддержки на том же уровне составил 48%.

Лидерами по объему привлеченного финансирования стали легкопромышленные МСП из Москвы, Ивановской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга.

В Корпорации МСП уточнили, что четвертый отбор компаний для участия в проекте «МСП шьет» завершился в сентябре. На этот раз больше всего заявок поступило из Приморского края, Тюменской области и Пермского края.

Также в этом году в рамках проекта прошел акселератор индустрии моды и красоты, направленный на решение задач предпринимателей по развитию собственных брендов и росту бизнес-показателей.

Напомним, проект «МСП шьет» был запущен в начале 2024 года. Он направлен на развитие отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики и реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

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