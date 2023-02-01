Удар по Крыму отменяется. США отказались поставлять Украине ракеты ATACMS

США готовят новый пакет помощи Украине на сумму $2,2 млрд, пишет Reuters. Ожидается, что в него впервые войдут ракеты большей дальности – бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 94 миль (около 150 км) и «подрывать позиции России в тылу». Однако пока Соединенные Штаты не собираются передавать Киеву ракеты ATACMS дальностью 185 миль (297 км), которые председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол предлагал использовать для ударов по Крыму.

Без ракет ATACMS

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, проинформированных по этому вопросу. Как ожидается, новые поставки впервые будут включать в себя ракеты большей дальности.

«Ожидается, что о помощи будет объявлено уже на этой неделе, сообщили официальные лица <…> (Новый пакет – «Газета.Ru») также будет включать вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin», — говорится в статье.

По словам одного из чиновников, часть пакета на сумму $1,725 млрд, поступит из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие от производителей, а не из запасов оружия в США.

«Средства USAI пойдут на покупку нового оружия — бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км)», — уточняется в материале.

При этом источники Reuters подчеркнули, что Соединенные Штаты отклонили запросы Украины на поставку ракет ATACMS дальностью 185 миль (297 км).

23 января стало известно, что председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол призвал передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия для ударов по Крыму, где «находятся иранские беспилотники».

Наличие бомб GLSDB может позволить Украине поражать цели, которые до этого были вне досягаемости, и «помочь ей продолжать свои контратаки, еще больше подрывая позиции России в тылу», отметили авторы материала.

Бомбы GLSDB

По информации агентства, бомбы GLSDB производятся концерном Boeing совместно со шведской аэрокосмической компанией Saab AB. Боеприпасы сочетают в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Согласно сайту SAAB, GLSDB управляются по GPS, могут преодолевать некоторые электронные помехи и используются в любых погодных условиях. Бомбы эффективны против бронетехники. GBU-39, которая функционирует как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей пролететь более 100 км, если ее сбросить с самолета, и точно поражать цели диаметром всего 3 фута (1 метр).

В ноябре 2022 года журналисты Reuters сообщили, что компания Boeing предложила Пентагону поставить Украине бомбы GLSDB, чтобы она смогла «наносить удары далеко в тылу России». Тогда предполагалось, что высокоточные бомбы могут «доставить на Украину уже весной 2023 года».

Агентство также привело данные, согласно которым бомбы стоят около 40 000 долларов каждая, что «делает готовую GLSDB недорогой».

Что еще хотят передать Киеву

По данным Reuters, средства USAI также будут использованы для оплаты дополнительных компонентов противовоздушной обороны HAWK, систем противодействия беспилотникам, радаров артиллерийского и воздушного наблюдения, оборудования связи, беспилотных летательных аппаратов PUMA и запасных частей для основных систем, таких как Patriot и Bradley.

Источник агентства добавил, что Киеву также будет предоставлено значительное количество медицинского оборудования – «для оснащения трех полевых госпиталей, переданных другим союзником».

В статье уточняется, что содержание и размер готовящегося пакета помощи могут меняться, пока документы не подпишет президент США Джо Байден.

«В дополнение к средствам USAI ожидается, что помощь на сумму более $400 млн поступит из фондов президентских полномочий по сокращению расходов, что позволит президенту использовать текущие запасы США в чрезвычайной ситуации. Ожидалось, что эта помощь будет включать в себя противоминные средства, защищенные от засады (MRAP), управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы», — говорится в статье.

По данным агентства, США уже направили Украине помощь в области безопасности на сумму около $27,2 млрд после начала военной спецоперации России.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон подтвердила на брифинге, что власти США вскоре могут объявить о новой военной помощи Украине.

«Мы находимся в постоянном контакте по их (украинским) потребностям на поле боя, и я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности», — сказала она.

Кроме того, Байден, отвечая на вопрос по поводу просьб Зеленского о поставках западных истребителей и ракет с большой дальностью действия, сообщил журналистам, что собирается поговорить по телефону с украинским коллегой и обсудить поставки вооружений.