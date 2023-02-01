«Это не изменит хода событий». Песков — о возможной поставке дальнобойных ракет Украине

Возможные поставки американских ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации, она будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся выделить Украине пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Говоря о возможной поставке Украине ракет большей дальности, Соединенные Штаты нагнетают напряженность и усиливают эскалацию, но все это не изменит хода специальной военной операции — с таким комментарием выступил 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий.

Но еще раз: это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил представитель Кремля.

Песков в очередной раз указал, что ключевая цель для РФ — это продолжение специальной военной операции, главное — «выполнить задачи, которые были обозначены главой государства».

Его также спросили, рассматривает ли Москва возможность переговоров не с Киевом, а с Вашингтоном на высшем уровне на фоне ситуации на Украине. Песков сообщил, что пока никаких планов по контактам Путина и Байдена нет.

О том, что США готовят новый пакет помощи Украине на сумму $2,2 млрд, во вторник сообщило агентство Reuters. Ожидается, что в него впервые войдут ракеты большей дальности – бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 94 миль (около 150 км) и «подрывать позиции России в тылу».

Однако пока Соединенные Штаты не собираются передавать Киеву ракеты ATACMS дальностью 185 миль (297 км), которые глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол предлагал использовать «для ударов по Крыму».

«Спутники работают в интересах Украины»

На брифинге для журналистов Песков также отметил, что «вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против РФ в интересах Украины», и Россия это видит.

По его словам, такие действия создают «весьма особенные, враждебные» условия для России, которых Москва не может не замечать.

При этом Кремль считает продолжение действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) очень важным, «хотя намеков на продолжение диалога по этому вопросу мало», рассказал Песков.

Песков добавил, что США «фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями».

Как ранее написала газета The Wall Street Journal, Вашингтон считает Москву нарушившей условия ДСНВ из-за блокировки американских инспекций и отказа американской стороне во встрече для обсуждения соблюдения договора.