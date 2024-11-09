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В Брянской области сбили восемь украинских беспилотников

Богомаз: в Брянской области уничтожили еще восемь украинских БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений не имеется. Оперативные и экстренные службы работают на местах происшествий.

9 ноября Богомаз сообщил, что над Брянской областью сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации, предоставленной министерством обороны РФ, Силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали над российской территорией 19 беспилотников ВСУ.

8 ноября в небе над Саратовом уничтожили БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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