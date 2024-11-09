В этом году больше россиян отправятся зимовать в теплые страны

Популярность зимовок в теплых краях за год выросла на 19%, а доля таких поездок в этом сезоне составляет 31,0% от всех авиазаказов. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян собираются провести холодное время года в Таиланде: доля страны составила 42,2%, что, однако, на 5% меньше, чем годом ранее. Недорогое жильё на востребованных у зимовщиков курортах можно найти в среднем за 5 000 рублей в сутки. Вторым по популярности оказался Вьетнам (20,1%) — интерес к поездкам сюда за год вырос в 2,8 раза. Забронировать номер в отеле категории «три звезды» в зимний сезон можно примерно за 2 000 рублей в сутки. Замыкает тройку рейтинга Индонезия с долей 6,3%. За год спрос на долгие каникулы здесь снизился на 30%, а отель обойдется в среднем в 4 000 рублей в сутки.

В топ-10 стран, куда россияне отправятся на зимовки, также вошли Индия (доля авиазаказов — 4,1%; ночь в отеле стоит порядка 5 000 рублей), Китай (2,7%; 6 000 рублей в сутки), Аргентина (2,3%; 10 000 рублей в сутки), США (1,9%; 15 000 рублей в сутки), Шри-Ланка (1,6%; 5 000 рублей в сутки), Филиппины (1,4%; 6 000 рублей в сутки) и Австралия (1,3%; 12 000 рублей в сутки).

За год больше россиян стали выбирать для долгих путешествий Аргентину (рост в 3 раза) и Австралию (+30%), также на 8% вырос интерес к Индии. Снизилась популярность отдыха на Филиппинах (-30%) и Шри-Ланке (-20%).

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